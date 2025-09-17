Los movimientos de pequeños inversores y ahorristas viraron desde hace un tiempo a billeteras virtuales. Si bien en los últimos meses la opción había perdido fuerza, todo cambió mucho en poco tiempo. A la novedad del Banco Nación que aplicó el pago de un interés a sus clientes que dejen dinero en cuenta y el remezón político de las legislativas en Buenos Aires se suman las declaraciones día a día del Presidente (incluyendo la cadena nacional) y las actividades en el Congreso con pujas por presupuestos, recortes, vetos y votaciones para sostenerlo o dejarlo sin efecto.

mercado pago telefono Mercado Pago mantiene alta su tasa.

¿Cuánto gano si deposito $200.000 en Mercado Pago?

La tasa anual de Mercado Pago está en 37,2% (estaba en 34,8% al 31 de agosto) por lo que se volvió más que interesante para el pequeño y mediano ahorrista en menos de 18 días.

Más allá de que es atractivo lo que paga un plazo fijo, la billetera virtual de Mercado Libre tiene la ventaja de retirar el dinero en el momento que el ahorrista lo necesite. Por el contrario, con el plazo fijo, el dinero queda depositado al menos durante 30 días, aunque con varios puntos más de interés.

Una situación parecida se da con las inversiones en bonos o acciones a través de home banking en cualquier banco. Al momento de hacer efectivo el dinero hay que esperar 24, 48 o 72 horas (dependiendo del día en el que se intente hacer el trámite) para recuperar el dinero invertido.

Si se deposita $200.000 en Mercado Pago se puede ganar:

Por día: $1.019,18.

Por mes: aproximadamente $31.000.

Por año: aproximadamente $372.000.

No hay que olvidar que, en el caso de mantener depositado el dinero -sea la cantidad que sea- en la billetera virtual a lo largo de todo un año, la plata estará sometida a variaciones en la tasa de interés que pueden fluctuar varias veces y variar la ganancia referida en esta nota.