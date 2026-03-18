Quiso vender por Marketplace, le mandaron un comprobante falso y le vaciaron la cuenta

Una mendocina de 50 años fue víctima de una estafa virtual cuando intentaba vender un producto por Marketplace de Facebook. El monto robado asciende a $765.000 y la denuncia fue presentada el sábado pasado en la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos. Ahora, luego de que le vacíen la cuenta, sus allegados organizaron una rifa solidaria.
El ardid comenzó cuando un supuesto comprador la contactó a través de la red social y trasladó la conversación a WhatsApp mediante un enlace, con la excusa de querer reservar el producto -una aspiradora Yelmo-. El delincuente le avisó que ya había transferido el dinero y le envió un comprobante. El problema es que era falso -aunque visiblemente no se nota- y mostraba un monto muy superior al acordado.
En ese momento, el estafador alegó que se había equivocado al escribir el número y le pidió que le devolviera la diferencia. Sin embargo, el dinero en realidad nunca llegó a la cuenta de la mujer, que estudia Educación Especial en el Magisterio.
Minutos después, la víctima recibió una llamada de una persona que fingió ser del soporte técnico de Mercado Pago y le advirtieron que el dinero que le habían enviado estaba "retenido" por una supuesta deuda. Luego de unos minutos de charla, con la experiencia que tienen los estafadores para manipular psicológicamente, guiaron a la mujer para realizar una serie de "acciones de desbloqueo" que en realidad son:
- Solicitar un préstamo inmediato en páginas como www.adelantos.com.ar para cancelar la supuesta deuda anterior
- Y luego realizar una transferencia hacia un alias proporcionado por los estafadores
Una vez que la víctima agotó sus fondos y completa las transferencias, los estafadores cortaron toda comunicación.
Solidaridad ante la pérdida
Allegados a la mujer de 50 años, organizaron un sorteo para recuperar parte del dinero a través de la venta de números.
La mujer describió la situación como "desesperante"; sin embargo, la respuesta de la sociedad no se hizo esperar y emprendedores brindaron productos como premio y ya mucha gente se sumó para comprar números de la rifa.
El alias de la víctima para colaborar es trini.moni.santy y el número de la persona que está organizando la colecta es: 2613052527.
¿Cómo prevenir estafas telefónicas?
La página oficial de Mercado Pago brinda una serie de consejos para prevenir estafas:
- Nunca compartas tu contraseña, códigos de verificación o datos de tus tarjetas.
- No hagas transferencias, saques créditos o simules un préstamo.
- No abras links ni instales apps o programas.
- No actúes con urgencia porque “algo grave está pasando”. Esa es una de las principales señales de estafa.
Y si la estafa ya ocurrió, Mercado Pago permite denunciar transferencias sospechosas con los siguientes pasos:
- Ingresá a la sección "Actividad" en la aplicación.
- Seleccioná la transferencia problemática.
- Elegí la opción "Denunciar transferencia" y seguí las instrucciones.
- Mercado Pago analizará tu caso y brindará una resolución en un plazo de 48 horas