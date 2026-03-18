Quiso vender por Marketplace, le mandaron un comprobante falso y le vaciaron la cuenta

mercadopago estafa virtual A la izquierda la cuenta de Whatsapp de Mercado Pago original (con la verificación del tilde azul) y a la derecha la cuenta de los estafadores sin el tilde azul.

Minutos después, la víctima recibió una llamada de una persona que fingió ser del soporte técnico de Mercado Pago y le advirtieron que el dinero que le habían enviado estaba "retenido" por una supuesta deuda. Luego de unos minutos de charla, con la experiencia que tienen los estafadores para manipular psicológicamente, guiaron a la mujer para realizar una serie de "acciones de desbloqueo" que en realidad son:

Solicitar un préstamo inmediato en páginas como www.adelantos.com.ar para cancelar la supuesta deuda anterior

Y luego realizar una transferencia hacia un alias proporcionado por los estafadores

Una vez que la víctima agotó sus fondos y completa las transferencias, los estafadores cortaron toda comunicación.

Solidaridad ante la pérdida

Allegados a la mujer de 50 años, organizaron un sorteo para recuperar parte del dinero a través de la venta de números.

La mujer describió la situación como "desesperante"; sin embargo, la respuesta de la sociedad no se hizo esperar y emprendedores brindaron productos como premio y ya mucha gente se sumó para comprar números de la rifa.

El alias de la víctima para colaborar es trini.moni.santy y el número de la persona que está organizando la colecta es: 2613052527.

mercadopago

¿Cómo prevenir estafas telefónicas?

La página oficial de Mercado Pago brinda una serie de consejos para prevenir estafas:

Nunca compartas tu contraseña, códigos de verificación o datos de tus tarjetas.

No hagas transferencias, saques créditos o simules un préstamo.

No abras links ni instales apps o programas.

No actúes con urgencia porque “algo grave está pasando”. Esa es una de las principales señales de estafa.

Y si la estafa ya ocurrió, Mercado Pago permite denunciar transferencias sospechosas con los siguientes pasos: