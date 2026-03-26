En el extremo sur del mundo, donde el océano se congela en una quietud blanca, un coloso buque de acero se ha convertido en símbolo de ambición científica y de soberanía marítima en América del Sur.
Es la historia del rompehielos más moderno y avanzado construido en América del Sur, un gigante capaz de abrirse paso entre hielos centenarios para apoyar la investigación del planeta y la presencia humana en los confines australes.
Con 10.000 toneladas y 111 metros de poder: así es el buque rompehielos más fuerte y primero de América del Sur
El buque en cuestión es el Almirante Óscar Viel (AGB46), un rompehielos de la Armada de Chile diseñado para operar en el océano Austral y el continente antártico bajo condiciones extremas. Es el primer rompehielos completamente construido en América del Sur.
El barco fue construido entre 2018 y 2024 en los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) en Talcahuano. El buque cuenta con espacio para transportar 86 personas de dotación, 34 científicos, 19 contenedores de 20 pies, 300 tambores de combustible de aviación, 400 m³ de carga para pallets, alberga dos botes de rescate y estará equipado con una barcaza.
¿Cómo es este megabuque?
- El desplazamiento de este barco es de aproximadamente 10.500 toneladas, lo que lo posiciona como uno de los buques más robustos construidos en el subcontinente.
- Posee una eslora (largo) de 111 metros, una manga (ancho) de 21 metros y un calado profundo que le permite estabilidad incluso en aguas complejas.
- Su casco reforzado y su clasificación de hielo le permiten romper hasta 1 metro de hielo marino y navegar cubierta con nieve de hasta 20 cm, incluso a temperaturas cercanas a 30 °C. Puede mantener una velocidad de hasta 15 nudos (aproximadamente 27,7 km/h) cuando las condiciones lo permiten, y avanzar a unos 3 nudos mientras rompe hielo.
- Diseñado con vocación multipropósito, este buque no es solo un “rompehielos tradicional”: cuenta con laboratorios de investigación in situ y espacio para científicos, permitiendo estudios de oceanografía, hidrografía, biomasa y fauna marina en plena Antártica.
- Su autonomía le permite operar durante 60 días sin reabastecimiento y recorrer hasta 14000 millas náuticas en misiones prolongadas.
- Tripula a decenas de marinos y técnicos, y puede alojar a científicos durante sus expediciones, consolidándolo como una plataforma clave para la investigación polar.