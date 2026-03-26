Es la historia del rompehielos más moderno y avanzado construido en América del Sur, un gigante capaz de abrirse paso entre hielos centenarios para apoyar la investigación del planeta y la presencia humana en los confines australes.

Barco Almirante Óscar (1)

Con 10.000 toneladas y 111 metros de poder: así es el buque rompehielos más fuerte y primero de América del Sur

El buque en cuestión es el Almirante Óscar Viel (AGB46), un rompehielos de la Armada de Chile diseñado para operar en el océano Austral y el continente antártico bajo condiciones extremas. Es el primer rompehielos completamente construido en América del Sur.