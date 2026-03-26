La recomendación de expertos para adultos mayores: "No basta con salir a caminar después de los 60 años"

La falta de masa muscular crea un efecto dominó: menos músculo significa menos fuerza, lo que a su vez reduce la movilidad articular y aumenta drásticamente el riesgo de caídas. En la población mayor, un tropezón no es solo un accidente menor: puede comprometer seriamente la autonomía y la calidad de vida a largo plazo.

En este sentido, los especialistas coinciden en que el entrenamiento de fuerza es el gran olvidado y, paradójicamente, el más necesario. Existe el mito de que levantar pesas o hacer ejercicios de resistencia es solo para jóvenes o atletas, pero la realidad es que, a partir de los 60, es una herramienta de supervivencia.

adultos mayores Adultos mayores deben complementar la caminata con ejercicios de fuerza.

“No basta con salir a caminar después de los 60 años, hay que añadir ejercicios de fuerza”, aseguran expertos, señalando los múltiples beneficios que tiene esta actividad física en adultos mayores:

Músculos activos: el ejercicio de fuerza mantiene las fibras musculares en funcionamiento, frenando el deterioro natural.

Coordinación y equilibrio: Al trabajar con resistencias, se mejora la respuesta del sistema nervioso ante posibles tropiezos, evitando fracturas.

Independencia: mantener la potencia muscular permite realizar actividades cotidianas sin depender de terceros.

Por lo tanto, si sos un adulto mayor que sale a caminar con frecuencia, la sugerencia pasará por complementar esta actividad con ejercicios de fuerza. No hace falta ir al gimnasio, ya que podrás armar pesas colocando arena dentro de una botella y así realizar distintas técnicas sencillas.