Cuando adultos mayores superan la barrera de los 60 años, deben poner énfasis en la actividad física para evitar lesiones y pérdida de masa muscular. Si bien salir a caminar es un ejercicio que todos pueden realizar por sus múltiples ventajas, expertos aseguran que a dicha edad no es suficiente.
La recomendación de expertos para adultos mayores: "No basta con salir a caminar después de los 60 años"
Adultos mayores deberán complementar su caminata diaria con otro tipo de ejercicios para evitar lesiones
Adultos mayores: expertos recomiendan complementar caminata con estos ejercicios
Para la gran mayoría de adultos mayores, caminar se convierte en la actividad física por excelencia: es gratuita, no requiere de gimnasios sofisticados y permite disfrutar del aire libre mientras se cuida la salud cardiovascular. Sin embargo, expertos están lanzando un mensaje claro: si bien la caminata es un excelente punto de partida, no es suficiente para afrontar problemas musculares y óseos que suelen aparecer después de los 60 años.
Luego de las seis décadas, uno de los mayores enemigos silenciosos es la sarcopenia, la cual consiste en la pérdida acelerada de masa muscular. Este proceso no solo afecta la estética, sino que impacta directamente en la agilidad y la estabilidad. Tareas que antes parecían automáticas, como levantarse de una silla o sillón, subir escaleras con fluidez o recoger algo del suelo, comienzan a demandar un esfuerzo consciente y, en ocasiones, doloroso.
La falta de masa muscular crea un efecto dominó: menos músculo significa menos fuerza, lo que a su vez reduce la movilidad articular y aumenta drásticamente el riesgo de caídas. En la población mayor, un tropezón no es solo un accidente menor: puede comprometer seriamente la autonomía y la calidad de vida a largo plazo.
En este sentido, los especialistas coinciden en que el entrenamiento de fuerza es el gran olvidado y, paradójicamente, el más necesario. Existe el mito de que levantar pesas o hacer ejercicios de resistencia es solo para jóvenes o atletas, pero la realidad es que, a partir de los 60, es una herramienta de supervivencia.
“No basta con salir a caminar después de los 60 años, hay que añadir ejercicios de fuerza”, aseguran expertos, señalando los múltiples beneficios que tiene esta actividad física en adultos mayores:
- Músculos activos: el ejercicio de fuerza mantiene las fibras musculares en funcionamiento, frenando el deterioro natural.
- Coordinación y equilibrio: Al trabajar con resistencias, se mejora la respuesta del sistema nervioso ante posibles tropiezos, evitando fracturas.
- Independencia: mantener la potencia muscular permite realizar actividades cotidianas sin depender de terceros.
Por lo tanto, si sos un adulto mayor que sale a caminar con frecuencia, la sugerencia pasará por complementar esta actividad con ejercicios de fuerza. No hace falta ir al gimnasio, ya que podrás armar pesas colocando arena dentro de una botella y así realizar distintas técnicas sencillas.