Murió un alumno de 15 años durante una clase de educación física en Godoy Cruz

Los médicos también lo reanimaron mientras lo trasladaban al Hospital Notti, pero la víctima murió antes de llegar al nosocomio pediátrico.

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Se dio intervención a la fiscal de Homicidios Andrea Lazo que está investigando las circunstancias de la muerte. La primera versión apunta a que el alumno se habría descompensado ya que tenía una patología previa.

El relato de una compañera

Otra alumna de la escuela Valentín Bonetti que se encontraba en esa clase de gimnasia relató a Radio Nihuil que: "se había acomodado en unas colchonetas, estaba tirado en el piso. Le pregunté cómo estaba y me dijo que bien. Llegó a sentarse y después empezó a convulsionar. Llamé al profe y a los directores".

Tras la muerte, dijo que los directivos de la escuela "nos calmaron y después llamaron a nuestros padres. Rezamos, hicimos una oración. Fue todo muy raro".