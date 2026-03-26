Un alumno de 15 años murió cerca del mediodía de este jueves cuando estaba realizando clases de Educación Física en una escuela ubicada en Godoy Cruz. Según la primera información, el chico tenía una patología previa que se agravó mientras realizaba ejercicios.
Murió un alumno de 15 años durante una clase de educación física en Godoy Cruz
El adolescente de 15 años se descompensó cuando realizaba ejercicios y terminó muriendo a los pocos minutos
El trágico episodio ocurrió en la escuela Valentín Bonetti, ubicada en Villa Hipódromo. Según los primeros datos oficiales, el adolescente que cursaba segundo año se encontraba en una clase de gimnasia cuando se desvaneció.
Las autoridades educativas llamaron al 911 y una ambulancia llegó el lugar. Cuando llegaron los médicos, el chico ya era asistido por una enfermera de un centro médico ubicado frente al colegio, quien le practicaba ejercicios de RCP.
Los médicos también lo reanimaron mientras lo trasladaban al Hospital Notti, pero la víctima murió antes de llegar al nosocomio pediátrico.
Se dio intervención a la fiscal de Homicidios Andrea Lazo que está investigando las circunstancias de la muerte. La primera versión apunta a que el alumno se habría descompensado ya que tenía una patología previa.
El relato de una compañera
Otra alumna de la escuela Valentín Bonetti que se encontraba en esa clase de gimnasia relató a Radio Nihuil que: "se había acomodado en unas colchonetas, estaba tirado en el piso. Le pregunté cómo estaba y me dijo que bien. Llegó a sentarse y después empezó a convulsionar. Llamé al profe y a los directores".
Tras la muerte, dijo que los directivos de la escuela "nos calmaron y después llamaron a nuestros padres. Rezamos, hicimos una oración. Fue todo muy raro".