Un padre denunció que su expareja se llevó a su hija de 5 años a Neuquén sin permiso

El caso lo investiga la Fiscalía de San Rafael, desde donde aclararon que la mujer había dicho que se la llevaría unas horas. La desaparición fue el martes

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
Buscan a una niña de San Rafael

La Fiscalía de San Rafael investiga el paradero de Lourdes Milagros Gómez Leguizamón, una niña de 5 años que fue retirada de su escuela el martes por la tarde por su madre. Luego la mujer decidió llevársela a Neuquén sin el consentimiento del padre, quien tiene la tenencia.

El caso comenzó cuando la fue a buscar a la nena a la escuela Alfredo Bufano, en la Villa 25 de Mayo, alrededor de las 16:30. Los docentes llamaron al padre para confirmar la situación y él accedió a que la niña pasara algunas horas con su madre con la condición de que la trajera de vuelta.

Sin embargo, la mujer cambió de parecer y decidió trasladarse con su hija a Neuquén, según confirmaron fuentes judiciales a Diario UNO.

Polo Judicial (11).jpg
Sede del Ministerio Público Fiscal.

El padre tenía la tenencia de la niña por un acuerdo mutuo

Según las mismas fuentes, el padre tenía la tenencia de la niña por un acuerdo previo entre ambos progenitores.

La situación estaría controlada y buscan mediar entre la pareja, continuaron los investigadores consultados.

Mientras tanto, la fiscalía intenta contactar a la madre, quien mantiene actividad en las redes sociales donde anunció que este jueves se presentará ante la Justicia neuquina para regularizar la situación.

También intervinieron en el caso los organismos de protección de la niñez para que la mujer acceda a colaborar y se pueda llegar a un acuerdo entre las partes.

La Fiscalía de San Rafael investiga el caso

El fiscal Javier Giaroli, de la Oficina Fiscal 1 de San Rafael, lleva adelante la investigación para encontrar a la pequeña y determinar si la niña ha sido víctima de algún delito de competencia penal.

El Ministerio Público Fiscal indicó que Lourdes mide 1 metro, tiene tez trigueña, cabello castaño oscuro largo hasta la cintura y ojos marrones. Presenta un lunar de nacimiento en la nuca como seña particular.

El día de su desaparición vestía remera rosada, pantalón de jean con bordado de "labubu" y zapatillas rosadas.

