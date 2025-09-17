Un padre denunció que su expareja se llevó a su hija de 5 años a Neuquén sin permiso

Polo Judicial (11).jpg Sede del Ministerio Público Fiscal. Foto: Gobierno de Mendoza

El padre tenía la tenencia de la niña por un acuerdo mutuo

Según las mismas fuentes, el padre tenía la tenencia de la niña por un acuerdo previo entre ambos progenitores.

La situación estaría controlada y buscan mediar entre la pareja, continuaron los investigadores consultados.

Mientras tanto, la fiscalía intenta contactar a la madre, quien mantiene actividad en las redes sociales donde anunció que este jueves se presentará ante la Justicia neuquina para regularizar la situación.

También intervinieron en el caso los organismos de protección de la niñez para que la mujer acceda a colaborar y se pueda llegar a un acuerdo entre las partes.

La Fiscalía de San Rafael investiga el caso

El fiscal Javier Giaroli, de la Oficina Fiscal 1 de San Rafael, lleva adelante la investigación para encontrar a la pequeña y determinar si la niña ha sido víctima de algún delito de competencia penal.

El Ministerio Público Fiscal indicó que Lourdes mide 1 metro, tiene tez trigueña, cabello castaño oscuro largo hasta la cintura y ojos marrones. Presenta un lunar de nacimiento en la nuca como seña particular.

El día de su desaparición vestía remera rosada, pantalón de jean con bordado de "labubu" y zapatillas rosadas.