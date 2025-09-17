"Va por más"

En el sitio web oficial del piloto argentino publicaron un artículo donde ponen en valor lo realizado por Colapinto en el circuito de Bakú en el 2024; aunque ahora se encuentra en una situación bastante diferente ya que el monoplaza de Alpine dista mucho del que manejaba en Williams. No obstante, la esperanza está intacta.

Es por eso que la página web recuerda: "Tras su debut oficial en F1 en Monza, la segunda carrera de Franco llegó en Bakú, donde vivió uno de los momentos más memorables de su trayectoria".

Franco Colapinto - Bakú 2024 Puños en alto: tanto Franco Colapinto como Alex Albon lograron sumar en Bakú.

"En apenas su segunda carrera con Williams, Franco logró una actuación histórica: clasificó en la Q3, partió desde el octavo puesto y terminó en la misma posición, sumando 8 puntos para el equipo", detalla sobre las estadísticas logradas por el pilarense.

Colapinto en Bakú - Williams La alegría fue total.

Y se trató de todo un hito porque logró sumar luego de 42 años: "No solo fue su primer top 10 en la categoría, también lo convirtió en el primer argentino en sumar en Fórmula 1 desde Carlos Reutemann en 1982, ¡Pasaron 42 años!".

Un mensaje esperanzador para Franco Colapinto

Además de compartir los momentos más significativos para el piloto argentino en una carrera histórica, pusieron en letras todo lo que representó para Franco Colapinto al expresar: "El resultado en Bakú no solo fue un sueño cumplido para Franco y para los argentinos, sino también una muestra de carácter y resiliencia tras un inicio de fin de semana complicado. De un choque en los entrenamientos libres a cerrar con puntos".

Demostró que tiene lo necesario para crecer en la máxima categoría. Demostró que tiene lo necesario para crecer en la máxima categoría.

Ahora Colapinto tiene la oportunidad de repetir la hazaña lograda con Williams, pero con Alpine; con el objetivo de sumar puntos y de dejar muy atrás los rumores que critican su actuar dentro de la pista.

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

Prácticas Libres 1 - A partir de las 5.30.

Prácticas Libres 2 - Desde las 9.

Sábado 20 de septiembre

Prácticas Libres 3: A partir de las 5.30.

Clasificación: Desde las 9.

Domingo 21 de septiembre