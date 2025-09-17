Inicio Sociedad Godoy Cruz
Prevención de la violencia urbana

El modelo de seguridad de Godoy Cruz obtuvo un reconocimiento internacional

La organización Peace in Our Cities resaltó el modelo de seguridad de Godoy Cruz basado en prevención, evidencia y participación ciudadana

El intendente de Godoy Cruz

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, en uno de los operativos de seguridad. 

La Municipalidad de Godoy Cruz obtuvo un reconocimiento internacional de Peace in Our Cities, la red global que trabaja para reducir la violencia urbana. En un informe reciente, la organización analizó y puso en valor la política de seguridad del departamento.

El documento destacó la innovación del modelo de Godoy Cruz, que combina participación comunitaria, análisis de datos y patrullaje focalizado.

El Sistema de Alerta Comunitaria es uno de los ejes en materia de prevención del delito en el departamento del oeste mendocino.

El Sistema de Alerta Comunitaria, uno de los ejes del modelo de seguridad de Godoy Cruz.

El modelo de prevención de Godoy Cruz

La estrategia de seguridad en Godoy Cruz se apoya en tres pilares fundamentales, detallaron desde la comuna:

De esta manera, la prevención se consolida como eje central, utilizando información precisa y herramientas tecnológicas para optimizar recursos y reducir riesgos.

El Sistema de Alerta Comunitaria como eje de la seguridad

El Sistema de Alerta Comunitaria es una herramienta tecnológica que facilita la comunicación en tiempo real entre los vecinos y las autoridades frente a emergencias.

De esta manera, la información recabada se canaliza hacia el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que la procesa y transforma en insumos fundamentales para la toma de decisiones.

Gracias a este sistema, el patrullaje puede organizarse de forma más eficiente y concentrarse en las zonas de mayor incidencia delictiva de Godoy Cruz.

