El modelo de seguridad de Godoy Cruz obtuvo un reconocimiento internacional

alerta comunitaria-Municipalidad de Godoy Cruz (1).jpg El Sistema de Alerta Comunitaria, uno de los ejes del modelo de seguridad de Godoy Cruz. Foto: archivo

El modelo de prevención de Godoy Cruz

La estrategia de seguridad en Godoy Cruz se apoya en tres pilares fundamentales, detallaron desde la comuna:

La participación de los vecinos a través del Sistema de Alerta Comunitaria (SAC).

El análisis de datos realizado por el Observatorio de Seguridad Ciudadana.

El patrullaje estratégico en los denominados “puntos calientes”, mediante el programa Godoy Cruz + Policía.

De esta manera, la prevención se consolida como eje central, utilizando información precisa y herramientas tecnológicas para optimizar recursos y reducir riesgos.

El Sistema de Alerta Comunitaria como eje de la seguridad

El Sistema de Alerta Comunitaria es una herramienta tecnológica que facilita la comunicación en tiempo real entre los vecinos y las autoridades frente a emergencias.

De esta manera, la información recabada se canaliza hacia el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que la procesa y transforma en insumos fundamentales para la toma de decisiones.

Gracias a este sistema, el patrullaje puede organizarse de forma más eficiente y concentrarse en las zonas de mayor incidencia delictiva de Godoy Cruz.

Fuente: prensa de Godoy Cruz