Qué quiere decir que la ropa interior de la mujer tenga "bolsillos": para qué sirven y cuál es su función

Qué es ese “bolsillo” de la ropa interior de la mujer

La mayoría de las bombachas, vedetinas, tangas y culotes tienen en la entrepierna una pieza adicional de tela llamada refuerzo o forro. Y no, no es un error de costura, tiene un propósito principal, y es:

Mayor higiene y absorción: la capa extra suele ser de algodón para ayudar a absorber la humedad y reducir irritaciones. Así evita cualquier tipo de infección.

Más comodidad: evita que las costuras de la prenda rocen directamente la piel.

Más durabilidad: refuerza una zona que sufre mucho roce y tensión.

En muchos casos ese forro está cosido completamente y no es un bolsillo. Es decir: no fue pensado para guardar objetos, claramente. Porque el refuerzo de algodón suele verse como una capa “extra” y, en ocasiones, viene con una pequeña abertura en la costura (para facilitar el corte o la confección). Esa abertura puede interpretarse como un bolsillo, aunque no tenga la intención de servir como tal.

ropa interior femenina (2) Este detalle, a menudo pasado por alto, ofrece beneficios que van más allá de lo que se ve a simple vista.

Ventajas de este diseño

Permiten personalizar el nivel de absorción (añadiendo o quitando almohadillas).

Ofrecen comodidad extra en días de menstruación o postoperatorios.

En prendas específicas, facilitan aplicar calor o frío local sin que el pack se mueva.

El “bolsillo” en la ropa interior femenina tiene dos caras: muchas veces es simplemente un refuerzo cosido cuyo objetivo es la higiene y la comodidad; otras, en prendas diseñadas específicamente, es un espacio funcional para insertar compresas, packs térmicos o protecciones extras. Es importante destacar que el algodón suele ser el material escogido para este bolsillo de la ropa interior, ya que se trata de una tela que permite que el aire fluya y la piel pueda respirar.