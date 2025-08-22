No tires tu ropa interior vieja, mejor conviértela en un tesoro: por qué y cómo hacerlo

Una de las formas más fáciles y efectivas de reutilizar la ropa interior vieja es transformarla en paños de limpieza reutilizables. Al estar confeccionadas con telas absorbentes y resistentes, son perfectas para limpiar vidrios, muebles o superficies delicadas.

Paso a paso: cómo hacerlo

reciclar ropa interior Con esta idea de reciclaje convierte tu vieja prendas en paños de limpieza

Primero debes seleccionar las prendas, es decir, elegir ropa interior que ya no uses, preferentemente de algodón o telas suaves. Luego hay que lavarlas y desinfectarlas: antes de reutilizarlas, asegúrate de lavarlas bien con agua caliente y jabón. Ahora corta la tela con una tijera, recortá la ropa interior en cuadrados o rectángulos del tamaño que prefieras. Remata los bordes si querés prolongar su durabilidad, puedes coser un pequeño dobladillo o pasarlos por máquina. Ahora está listo para usar: ya tendrás paños ecológicos que podés emplear en la cocina, el baño o para sacar polvo.

Otros usos prácticos para la ropa interior

Además de convertirlas en trapos de limpieza, la ropa interior vieja también puede transformarse en relleno para almohadones o peluches caseros, en bolsitas aromáticas para perfumar cajones, rellenándolas con lavanda o hierbas secas.

También puedes crear bandas para el cabello o pulseras hechas con las tiras elásticas.

Lejos de ser un desecho sin valor, la ropa interior vieja puede convertirse en un recurso útil para el hogar. Quien tiene ropa interior vieja tiene un tesoro, porque con creatividad se logra reducir residuos, ahorrar dinero y aportar al cuidado del medioambiente.