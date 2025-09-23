Banco Ciudad y la promoción más esperada por los jubilados: 30% de ahorro en farmacias

El beneficio más esperado por los jubilados del Banco Ciudad con un 30% de ahorro en farmacias

El Banco Ciudad tiene una promoción exclusiva para los jubilados y pensionados que perciben sus haberes previsionales con acreditación en la institución en cuentas categorizadas como "Jubilación ANSES".

Las condiciones principales del beneficio en farmacias son:

Es válido para jubilados y pensionados

El descuento se aplica los días lunes

Se debe pagar con tarjeta de débito del Banco Ciudad

Tiene un tope de reintegro de $10.000 mensuales por cuenta

La promoción es para compras presenciales en el ámbito de la República Argentina los días lunes, en comercios catalogados bajo el rubro “Farmacias” y sean abonadas con la tarjeta de débito Visa y Maestro, emitidas por el Banco Ciudad.

Banco Ciudad: más detalles del beneficio "Farmacias - Jubilados 30% de descuento"

El Banco Ciudad detalla en su página web los puntos a tener en cuenta para obtener el ahorro de 30% de descuento en las compras en distintas farmacias:

El beneficio mencionado no aplica ni se acumula si el pago es efectuado utilizando Todo Pago, Mercado Pago y/o similares mediante transferencias, pagos con tarjeta de crédito y/o débitos directos de a cuenta como pagos PCT/CCT.

Los importes a reintegrar se acreditarán en la misma cuenta en la que se debitó la compra, y se verá reflejado en la cuenta el 5to día hábil del próximo mes al de efectuada la compra.

Si el cliente tuviera más de una cuenta, el crédito se realizará en cualquiera de ellas a elección del banco.

La presente promoción es válida sólo para consumos de tipo familiar, en caso de duda sobre el destino del consumo, el Banco se reserva el derecho de no acreditar el monto de la bonificación hasta tanto se aclare el mismo.

Historia del Banco Ciudad

El Banco Ciudad, conocido oficialmente como Banco de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una historia rica y orientada a la función social desde sus inicios.

Fue fundado el 23 de mayo de 1878 bajo el nombre de "Monte de Piedad de la Provincia de Buenos Aires" y su principal objetivo era combatir la usura y ofrecer préstamos accesibles a personas de bajos recursos, especialmente a los inmigrantes que llegaban a la ciudad, a través de la pignoración (empeño de objetos).

Desde su fundación, la misión del banco ha estado marcada por un fuerte compromiso social. Su objetivo ha sido siempre promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico y social de los habitantes de las zonas donde opera, priorizando el crédito social y la asistencia a las pequeñas y medianas empresas.