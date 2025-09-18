Préstamos personales del Banco Ciudad: cuáles son los montos y a qué se pueden destinar

Estas son las personas que pueden solicitar un préstamo personal en el Banco Ciudad:
- Empleados en relación de dependencia que cobran o no su sueldo en el Banco Ciudad
- Jubilados y pensionados que cobran o no sus haberes en el Banco Ciudad
- Trabajadores independientes y monotributistas
- Nuevos clientes
Cuáles son los montos y a qué se puede destinar un préstamo del Banco Ciudad
Según detalla el Banco Ciudad en su página web oficial respecto a los préstamos personales, repasamos detalladamente los destino de los fondos y los diferentes montos a solicitar por cada uno de los interesados.
Los préstamos personales del Banco Ciudad son de libre disponibilidad, lo que significa que pueden usarse para:
- Atender necesidades de tipo general
- Realizar proyectos personales
- Comprar bienes como vehículos, tecnología y electrodomésticos.
- Invertir en viajes y desarrollo personal (cursos, capacitaciones, etc.)
- Mejorar o remodelar la vivienda (en el caso de la línea especial "Préstamo Personal para la Vivienda")
Banco-Ciudad-creditos-hipoteacrios
Mientras que por el lado de los montos máximos, los mismos van a variar según el tipo de cliente y la evaluación crediticia:
- Clientes que cobran su sueldo o jubilación en el banco: hasta $100.000.000
- Jubilados y pensionados (específicamente): hasta $40.000.000
- Empleados del Poder Judicial: hasta $100.000.000
- Clientes que no cobran su sueldo o jubilación en el banco: hasta $20.000.000
- Nuevos clientes (no clientes): hasta $10.000.000
- Línea Préstamo Personal UVA: hasta $40.000.000
Beneficios de sacar un préstamo personal en el Banco Ciudad
- Tasa preferencial: Los clientes que acreditan sus haberes en el banco obtienen una tasa de interés diferencial.
- Seguro de vida sin costo: En algunos préstamos, el banco asume el costo del seguro sobre saldo deudor.
- Cuotas fijas: En la mayoría de los casos, las cuotas son fijas y mensuales.
- Plazo de hasta 72 meses: Los préstamos se pueden devolver en un plazo de hasta 6 años.