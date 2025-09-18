Inicio Sociedad Banco Ciudad
Préstamos personales del Banco Ciudad: cuáles son los montos y a qué se pueden destinar

El Banco Ciudad ofrece una serie de millonarios préstamos tanto para los clientes como para aquellas personas que no lo son. Todos lo detalles

Marcos Barrera
El Banco Ciudad tiene una gran variedad de préstamos personales tanto para los clientes como para las personas que no son clientes.

Los prestamos personales del Banco Ciudad están segmentados para clientes y no clientes. Existen opciones específicas para quienes lo soliciten y son de libre disponibilidad, los montos máximos varían según el tipo de cliente y la evaluación crediticia de cada uno.

Los préstamos personales del Banco Ciudad son para diversas necesidades generales, como viajes, tecnología y proyectos personales, entre otros. Se puede solicitar a través de Home Banking, ingresando a tu cuenta en el sitio web oficial, o dirigirse a una sucursal para recibir asesoramiento personalizado.

Banco-Ciudad-Subastas
El Banco Ciudad abrió sus puertas un 23 de mayo de 1878 bajo el nombre de “Monte de Piedad de la Provincia de Buenos Aires”.

Estas son las personas que pueden solicitar un préstamo personal en el Banco Ciudad:

  • Empleados en relación de dependencia que cobran o no su sueldo en el Banco Ciudad
  • Jubilados y pensionados que cobran o no sus haberes en el Banco Ciudad
  • Trabajadores independientes y monotributistas
  • Nuevos clientes

Cuáles son los montos y a qué se puede destinar un préstamo del Banco Ciudad

Según detalla el Banco Ciudad en su página web oficial respecto a los préstamos personales, repasamos detalladamente los destino de los fondos y los diferentes montos a solicitar por cada uno de los interesados.

Los préstamos personales del Banco Ciudad son de libre disponibilidad, lo que significa que pueden usarse para:

  • Atender necesidades de tipo general
  • Realizar proyectos personales
  • Comprar bienes como vehículos, tecnología y electrodomésticos.
  • Invertir en viajes y desarrollo personal (cursos, capacitaciones, etc.)
  • Mejorar o remodelar la vivienda (en el caso de la línea especial "Préstamo Personal para la Vivienda")
Banco-Ciudad-creditos-hipoteacrios

Mientras que por el lado de los montos máximos, los mismos van a variar según el tipo de cliente y la evaluación crediticia:

  • Clientes que cobran su sueldo o jubilación en el banco: hasta $100.000.000
  • Jubilados y pensionados (específicamente): hasta $40.000.000
  • Empleados del Poder Judicial: hasta $100.000.000
  • Clientes que no cobran su sueldo o jubilación en el banco: hasta $20.000.000
  • Nuevos clientes (no clientes): hasta $10.000.000
  • Línea Préstamo Personal UVA: hasta $40.000.000

Beneficios de sacar un préstamo personal en el Banco Ciudad

  • Tasa preferencial: Los clientes que acreditan sus haberes en el banco obtienen una tasa de interés diferencial.
  • Seguro de vida sin costo: En algunos préstamos, el banco asume el costo del seguro sobre saldo deudor.
  • Cuotas fijas: En la mayoría de los casos, las cuotas son fijas y mensuales.
  • Plazo de hasta 72 meses: Los préstamos se pueden devolver en un plazo de hasta 6 años.

