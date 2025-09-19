Banco Ciudad: se subastan autos y camionetas a partir de $1.200.000

Si bien todos los rodados están sin funcionamiento, para muchos comerciantes pueden ser una excelente oportunidad para conseguir repuestos o, para aquellos amantes de los "fierros" una posibilidad ideal para restaurar un vehículo.

Subasta online del Banco Ciudad: cómo participar por 45 vehículos

El Banco Ciudad llevará a cabo el próximo 26 de octubre una nueva subasta en modo electrónico, en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar, con horario de inicio a las 11 hasta las 14.45.

Se rematarán 45 vehículos, entre autos usados y camionetas usadas. Los oferentes, para participar de la presente subasta, deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

Banco Ciudad Subastas autos y camionetas Los lotes suelen tener un precio base (valor mínimo de partida) o un precio de reserva. Las ofertas deben superar este valor para ser consideradas, explica el Banco Ciudad.

Además, los participantes deberán constituir una garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del valor de base establecido para cada lote (vehículo) hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha del remate. Estas son las Condiciones de Venta (descargar) que rigen la presente subasta.

La exhibición de los vehículos será el 29 de septiembre de 10 a 13 en los siguientes domicilios:

Av. Emilio Castro 7680, CABA: Lotes 1, 2, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 43.

Colectora Gral. Paz Este y Av. Roca, Provincia de Buenos Aires: Lotes 3 al 13, 16 al 20, 24, 26 al 28, 31, 34, 36, 39, 40, 44, 45.

Banco Ciudad: estos son algunos de los autos que serán subastados