La decadencia de Vinicius Júniors

En la edición pasada el jugador brasilero era uno de los más grandes candidatos a ganar el Balón de Oro, sin embargo quedó en el segundo lugar, solo por detrás de Rodri. En esta ocasión, su año y su desempeño estuvo sesgado irregularidades en cuanto a lo colectivo y a lo individual.

En la temporada 2023/24 el conjunto español logró la Champions League que tuvo a Vinicius como el hombre de las jugadas claves, ante la filtración el delantero no dudó en publicar en las redes sociales para anticipar la revancha: "Lo haré 10 veces si es necesario. No están preparados".

Y aunque el inicio del 2024/25 fue prometedor ya que lograron ganar la Supercopa de la UEFA y luego la Copa Intercontinental, el resto del año estuvo de más ya que no pudieron alzarse con ningún otro trofeo más.

De esta manera Vinicius Júniors pasó de estar en la segunda posición al puesto 16; sufriendo una notable baja.

Kylian Mbappé y un declive asombroso

El jugador francés desde el año 2017 que está en la lista de los mejores jugadores del mundo, no obstante, han pasado ocho años de su primera nominación y aún no ha podido ganar el Balón de Oro.

Y su declive también ha sido más que significativo:

2017: 7º.

2018: 4º.

2019: 6º.

2020: No se entregó por la situación de COVID-19.

2021: 9º.

2022: 6º.

2023: 3º.

2024: 6º.

2025: 7º.

Es decir, su mejor posición en el ranking del Balón de Oro ha sido un tercer puesto, lo que llama poderosamente la atención porque Kylian Mbappé fue campeón del mundo y subcampeón del mundo.

Thibaut Courtois quedó en el cuarto puesto

En cuanto al Trofeo Yashin, otorgado al mejor arquero de la temporada, el arquero del Real Madrid fue nominado, pero quedó en el cuarto tras ser superado por Gianluigi Donnarumma (del PSG), quien se convirtió en el segundo arquero en obtenerlo en dos oportunidades. Quien ya tenía esa marca es Emiliano Dibu Martínez.

Estos son los ganadores del Trofeo Yashin: