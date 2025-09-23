El entrenador argentino que dirigirá al Inter de Porto Alegre, recientemente eliminado de la Copa Libertadores

El Internacional de Porto Alegre, tras haber quedado eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores de América con el Flamengo, confirmó la llegada del entrenador argentino para afrontar las 15 fechas restantes del Brasileirao donde el equipo gaúcho se encuentra en el decimotercer lugar, a un punto de la zona de Copa Sudamericana y a cinco del descenso.

Luis Zubeldía.jpg Luis Zubeldía asumirá en Inter de Porto Alegre.

El presidente Alessandro Barcellos y el director deportivo argentino del club, Andrés D'Alessandro, quieren que Zubeldía asuma pronto y debute el sábado ante Juventude en el estadio Alfredo Jaconi por la fecha 25 del Brasileirao.

Inter de Porto Alegre se quedó afuera de la Copa Libertadores

Inter de Brasil fue eliminado de la Libertadores 2025 tras caer por 1 a 0 en la ida ante el Fla de visitante y luego perdió por 2 a 0, de local.

Zubeldía tiene una extensa trayectoria como DT, ya que además dirigió a Lanús (club del que surgió) en dos ciclos, Barcelona y Liga de Quito (dos veces) de Ecuador, Racing Club, Santos Laguna de México, Independiente Medellín (Colombia), Deportivo Alavés de España, Cerro Porteño de Paraguay y San Pablo de Brasil.

Ganó la Serie A ecuatoriana en 2023 con Liga de Quito, club con el que además se adjudicó la Copa Sudamericana de ese año.