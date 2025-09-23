Inicio Ovación Fútbol Inter de Porto Alegre
Tiene un gran desafío

El entrenador argentino que dirigirá al Inter de Porto Alegre, recientemente eliminado de la Copa Libertadores

Hay un entrenador argentino que dirigirá al Inter de Porto Alegre de Brasil, el equipo que viene de ser eliminado de la Copa Libertadores

Por UNO
Flamengo eliminó al Inter de Porto Alegre en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Flamengo eliminó al Inter de Porto Alegre en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Un entrenador argentino asumirá el gran reto de dirigir al Inter de Porto Alegre de Brasil, el equipo que viene de ser eliminado de la Copa Libertadores. Se trata del ex DT de Racing Luis Zubeldía, quien renunció en San Pablo en junio pasado.

El entrenador, que estuvo un año y dos meses al mando del Tricolor paulista, dejó el cargo tras dirigir 85 partidos, con 38 victorias, 27 empates y 20 derrotas. Al momento de su renuncia, San Pablo estaba comprometido con el descenso y Zubeldía renunció al perder 2-1 con el Vasco da Gama.

inter-porto-alegre
Inter de Brasil es uno de los clubes m&aacute;s populares de ese pa&iacute;s.

Inter de Brasil es uno de los clubes más populares de ese país.

El Internacional de Porto Alegre, tras haber quedado eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores de América con el Flamengo, confirmó la llegada del entrenador argentino para afrontar las 15 fechas restantes del Brasileirao donde el equipo gaúcho se encuentra en el decimotercer lugar, a un punto de la zona de Copa Sudamericana y a cinco del descenso.

Luis Zubeldía.jpg
Luis Zubeld&iacute;a asumir&aacute; en Inter de Porto Alegre.

Luis Zubeldía asumirá en Inter de Porto Alegre.

El presidente Alessandro Barcellos y el director deportivo argentino del club, Andrés D'Alessandro, quieren que Zubeldía asuma pronto y debute el sábado ante Juventude en el estadio Alfredo Jaconi por la fecha 25 del Brasileirao.

Inter de Porto Alegre se quedó afuera de la Copa Libertadores

Inter de Brasil fue eliminado de la Libertadores 2025 tras caer por 1 a 0 en la ida ante el Fla de visitante y luego perdió por 2 a 0, de local.

Zubeldía tiene una extensa trayectoria como DT, ya que además dirigió a Lanús (club del que surgió) en dos ciclos, Barcelona y Liga de Quito (dos veces) de Ecuador, Racing Club, Santos Laguna de México, Independiente Medellín (Colombia), Deportivo Alavés de España, Cerro Porteño de Paraguay y San Pablo de Brasil.

Ganó la Serie A ecuatoriana en 2023 con Liga de Quito, club con el que además se adjudicó la Copa Sudamericana de ese año.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas