Franco Colapinto y Pierre Gasly: mano a mano

Es probable que Colapinto esté corriendo con el peor auto de la Fórmula 1, pero sus actuaciones - aunque no han sido sobresalientes - han sido suficientes para pelear a la par con su compañero de Alpine. Es que Pierre Gasly, más allá de que su monoplaza es apenas superior al del argentino, tampoco supo brillar ni conseguir grandes resultados. De igual manera, el piloto francés renovó hasta 2028.

El pilarense lleva 11 carreras en la escudería francesa y antes de su debut con Alpine nunca había entrenado en el A 525, pero semana a semana da muestras de mejoras técnicas, de valor en ofensiva y de un gran criterio a la hora de expresarse fuera y dentro de la pista.

Hasta el momento Colapinto hizo mejores tiempos que Gasly en tres de las últimas clasificaciones y en carrera también podría haberse ubicado por delante si en Italia los ingenieros de Alpine no le solicitaban que dejara pasar a su compañero; algo que solo sirvió para las estadísticas.

El francés es un piloto con una gran experiencia en la Fórmula 1 ya que ha participado de 170 Grandes Premios, logró una victoria y cinco podios. Además desde hace tres años que está en Alpine; por lo tanto, su experiencia en los monoplazas es amplia.

Los datos que muestran que Franco Colapinto ha superado a Gasly

Franco Colapinto logró que su promedio en Monza, Italia, sea 216/1000 más rápido que su compañero en cuanto al ritmo de carrera.

Franco Colapinto - Estadísticas Las estadísticas de Monza que también lo ubican por sobre Gasly.

En Azerbaiyán su promedio fue de 1,93 segundos en relación al ganador Max Verstappen y Gasly se ubicó a 2,11 segundos del piloto de Red Bull.

Estadísticas Colapinto Las estadísticas que indican que Colapinto fue más rápido que Gasly.

Además, al argentino lo había chocado su excompañero de Williams, Alex Albon, lo que afectó significativamente su desempeño, pero no lo suficiente como para que lo superara su compañero de equipo.

Por delante quedan siete Grandes Premios (además de tres Sprints) y allí se definirá su futuro en la Fórmula 1. El pilarense se encuentra como titular hace tan solo cuatro meses y su crecimiento es permanente y, como si fuera poco, las estadísticas lo ubican por encima del piloto titular que no está siendo permanentemente evaluado por la escudería francesa.

El cronograma del GP de Singapur

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30.

Prácticas Libres 2: 10 a 11.

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30.

Clasificación: 10 a 11.

Domingo 5 de octubre