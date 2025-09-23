cafe Aprovecha las propiedades del café para estimular la floración de la Corona de Cristo.

En la misma línea, el café tiene un pH ácido, por lo que se convertirá en un aliado para la Euphorbia milii, ya que se trata de una planta que requiere un suelo de este tipo para facilitar la absorción de ciertos nutrientes.

Para beneficiar a la Corona de Cristo a través de un abono casero elaborado con café, simplemente deberás reunir una cucharada de posos y colocarla en el sustrato de la planta. Este procedimiento se debe realizar solamente una vez por mes, evitando la sobrefertilización para que no se dañe el ejemplar.

Otra alternativa para este truco de jardinería consistirá en añadir a un recipiente seis tazas de restos de café y completar con agua sin cloro. Revolver y dejar reposar durante 48 horas. Transcurrido el tiempo, este abono casero líquido deberá volcarse en una botella atomizadora. Posteriormente, rociar el suelo de la planta con esta preparación.

Corona de cristo.jpg El secreto de jardinería para que la planta Corona de Cristo estalle de flores.

De esta forma, la Corona de Cristo fortalecerá sus raíces y crecerá con fuerza hacia finales de verano, ofreciendo una floración abundante que llenará de belleza cualquier rincón del jardín.