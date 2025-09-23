Así puedes estimular la floración de la Corona de Cristo.

Así puedes estimular la floración de la Corona de Cristo.

La primavera es una estación clave para la Corona de Cristo. Aunque esta planta parezca ruda y resistente, necesita de nutrientes para estimular su floración. En este sentido, a continuación te revelaré un truco de jardinería infalible para que la Euphorbia milii estalle de flores en verano: preparar un abono casero con un desecho de cocina.

Jardinería: el ingrediente que revitalizará tu Corona de Cristo y estimulará su floración

Tal como te comenté anteriormente, la primavera es el momento ideal para abonar una Corona de Cristo debido a que se encontrará en temporada de desarrollo. Para realizar esta tarea de jardinería, lo mejor será acudir a las propiedades del café, ya que estas estimularán el correcto crecimiento del ejemplar.

En concreto, los posos de café (que generalmente terminan en la basura) contienen nitrógeno, un nutriente que es vital para el crecimiento de las hojas y tallos. Además, aporta fósforo y potasio, los cuales contribuyen al desarrollo de raíces y estimulan la floración. Al mezclar este ingrediente en la tierra de la Corona de Cristo, se mejorará la estructura y aireación, creando un ambiente más fértil.

Aprovecha las propiedades del café para estimular la floración de la Corona de Cristo.

En la misma línea, el café tiene un pH ácido, por lo que se convertirá en un aliado para la Euphorbia milii, ya que se trata de una planta que requiere un suelo de este tipo para facilitar la absorción de ciertos nutrientes.

Para beneficiar a la Corona de Cristo a través de un abono casero elaborado con café, simplemente deberás reunir una cucharada de posos y colocarla en el sustrato de la planta. Este procedimiento se debe realizar solamente una vez por mes, evitando la sobrefertilización para que no se dañe el ejemplar.

Otra alternativa para este truco de jardinería consistirá en añadir a un recipiente seis tazas de restos de café y completar con agua sin cloro. Revolver y dejar reposar durante 48 horas. Transcurrido el tiempo, este abono casero líquido deberá volcarse en una botella atomizadora. Posteriormente, rociar el suelo de la planta con esta preparación.

El secreto de jardinería para que la planta Corona de Cristo estalle de flores.

De esta forma, la Corona de Cristo fortalecerá sus raíces y crecerá con fuerza hacia finales de verano, ofreciendo una floración abundante que llenará de belleza cualquier rincón del jardín.

