Alexis Mac Allister y Ailén Cova celebraron la llegada de Alaia a través de las redes sociales

Alexis Mac Allister, campeón del mundo con la Selección argentina, publicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram

Por UNO
El campeón del mundo se expresó en las redes.

El mismo día en el que obtuvo el 22º puesto en la gala del Balón de Oro, el cual quedó por primera vez en manos de Ousmane Dembélé, Alexis Mac Allister vivió uno de los mejores días de su vida: se convirtió en padre de Alaia, su primera hija.

El campeón del mundo con la Selección argentina compartió en redes sociales la llegada de su pequeña. En un posteo compartido con Ailén Cova, su pareja, celebraron el especial momento que afrontan juntos.

Alexis Mac Allister - Selección argentina
Alexis Mac Allister celebró en las redes el nacimiento de su hija.

El posteo de Alexis Mac Allister en Instagram

Alexis Mac Allister y Ailén Cova le dieron la dulce bienvenida a Alaia, su primera hija juntos, con un emotivo posteo en sus redes sociales. Si bien el parto estaba programado para el 26 de septiembre, la pareja del futbolista inició trabajo de parto antes de lo previsto.

La pequeña nació este 22 de septiembre en Inglaterra, tras un duro trabajo de parto de parte. La pareja no estuvo sola ya que contó con el apoyo de su familia, la cual viajó desde Argentina.

El jugador del Liverpool compartió las imágenes de la Alaia siendo sostenida por él y su pareja. Además, le dedicó una dulce y tierno mensaje a Cova en un emotivo posteo en Instagram.

“Alaia - 22/09/2025. Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas”, detalló sobre el parto. A su vez, el campeón del mundo añadió: “Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO ”.

Cabe recordar que la relación entre el jugador y Ailén Cova tomó trascendencia por la manera en la que él terminó su vínculo con su anterior novia, Cami Mayan, a quien dejó tras haber alzado la Copa del Mundo con la Selección argentina.

Acto seguido inició una relación con la actual madre de su hija, quien llamativamente es su mejor amiga desde la infancia.

