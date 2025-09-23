Alexis Mac Allister y Ailén Cova celebraron la llegada de Alaia a través de las redes sociales

El posteo de Alexis Mac Allister en Instagram

Alexis Mac Allister y Ailén Cova le dieron la dulce bienvenida a Alaia, su primera hija juntos, con un emotivo posteo en sus redes sociales. Si bien el parto estaba programado para el 26 de septiembre, la pareja del futbolista inició trabajo de parto antes de lo previsto.

La pequeña nació este 22 de septiembre en Inglaterra, tras un duro trabajo de parto de parte. La pareja no estuvo sola ya que contó con el apoyo de su familia, la cual viajó desde Argentina.

El jugador del Liverpool compartió las imágenes de la Alaia siendo sostenida por él y su pareja. Además, le dedicó una dulce y tierno mensaje a Cova en un emotivo posteo en Instagram.

“Alaia - 22/09/2025. Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas”, detalló sobre el parto. A su vez, el campeón del mundo añadió: “Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO ”.

Embed - Alexis Mac Allister on Instagram: "Alaia - 22/09/2025 Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO " View this post on Instagram A post shared by Alexis Mac Allister (@alemacallister)

Cabe recordar que la relación entre el jugador y Ailén Cova tomó trascendencia por la manera en la que él terminó su vínculo con su anterior novia, Cami Mayan, a quien dejó tras haber alzado la Copa del Mundo con la Selección argentina.

Acto seguido inició una relación con la actual madre de su hija, quien llamativamente es su mejor amiga desde la infancia.