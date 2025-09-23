Inicio Ovación Fútbol Balón de Oro
Un abismo de distancia

Balón de Oro: la diferencia entre los salarios de los ganadores Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí

No todo lo que brilla es...Balón de Oro. Es que más allá que ambos ganadores se lleven a sus casas el mismo trofeo, la diferencia salarial entre ambos es enorme

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Los ganadores se llevaron el mismo premio a casa.
La ceremonia realizada en el Théâtre du Châtelet de París tenía, entre tantos premios, la frutilla del postre que es el anuncio de quién gana el Balón de Oro tanto en el fútbol femenino como en el masculino. Fue así que en la primera categoría se impuso Aitana Bonmatí (por tercera vez consecutiva) y en la segunda ganó Ousmane Dembélé.

Mientras que Bonmatí triunfa como mediocampista del Barcelona y de la Selección española, Dembélé hace lo propio en el PSG y en la Selección francesa. Sin embargo, hay un abismo salarial que los separa.

La palabra de Aitana Bonmatí tras ganar el Balón de Oro

La española ganó el premio por tercer año consecutivo, aunque advirtió que en esta oportunidad no tenía preparado un discurso ya que pensó que no lo iba a obtener, y comenzó expresando: "Voy a improvisar un poco. Tercera vez consecutiva. No sé qué decir. El teatro todavía me impresiona muchísimo, la verdad".

Aitana Bonmatí
La deportista ganadora del Balón de Oro dio un discurso en catalán.

Y puso en valor al fútbol femenino: "Perfectamente podía haber sido de cualquiera. Si pudiera compartirlo, lo haría. Ha sido un año en el que ha habido un gran nivel".

En un discurso que fue manifestado en catalán, agregó: "Recibirlo de la mano de Andrés Iniesta. Gracias. Uno de mis ídolos junto a Xavi. Mi fútbol es en parte gracias a lo que me enseñaron. Al Barça, mi club, compañeros. Esto no lo conseguimos solas. Es fruto de un trabajo colectivo. Gracias al Barça que me lo ha dado todo, el club de mi vida. Espero disfrutar de este escudo durante muchos años".

Aitana Bonmatí - 3 Balón de Oro
También se refirió a que los premios en esta oportunidad eran los mismos para ambos géneros: "Creo que este es el primer año que tenemos los mismos premios que el masculino y eso se agradece. La igualdad es algo que venimos demandando desde hace tiempo y hoy lo hemos conseguido".

La diferencia de salarios de los ganadores es abismal

Aunque ambos ganaron el galardón del Balón de Oro, la diferencia entre los salarios de ambos es abismal. Ousmane Dembélé gana, entre contrato más premios por objetivos cumplidos, un salario que es casi 20 veces más alto que el de Aitana Bonmatí.

Capology, sitio web especializado en salarios y finanzas, el jugador francés cobra 20,3 millones por campaña (entre su salario y los bonos por objetivos), ubicándose como el mejor pago en la Ligue 1.

Mientras tanto, Aitana Bonmatí, quien tiene también el salario más alto de la Liga Española Femenina, gana alrededor de 1,3 millones de euros por temporada.

