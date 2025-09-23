El primer gol de Mastantuono como jugador del Real Madrid

El reloj marcaba 37 minutos de la primera etapa y el Real Madrid se imponía 1-0 en condición de visitante. El Merengue lo ganaba gracias al gol de Vinicius, quien recibió en el sector derecho del área rival de Valverde y, con una exquisita definición de tres dedos, abrió el marcador para su equipo.

A ocho minutos para el descanso el propio brasilero recibió en campo rival y comenzó la contra para su equipo. No bien cruzó mitad de cancha abrió la pelota para Franco Mastantuono.

¡¡AHORA SI, FRANCO!! ¡¡PRIMER GOLAZO DE FRANCO MASTANTUONO CON LA CAMISETA DEL REAL MADRID!!



El argentino de 18 años controló con zurda y realizó cinco toques con su pierna hábil hasta ingresar al área rival. Allí acomodó el balón para su derecha y definió con un remate que se coló en el ángulo superior izquierdo del arquero Mathew Ryan.

Franco Mastantuono no convertía desde el 20 de mayo del 2025. Aquel entonces, todavía con la camiseta de River, anotó el 1-1 con el que el Millonario igualó el partido ante Platense por los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Pese a su agónico tanto, y a que acertó en la tanda, el elenco de Núñez quedó eliminado ante su público. En los partidos posteriores, que fueron los tres del Mundial de Clubes, no pudo anotar su nombre entre los goleadores de su equipo.