Los convocados por Marcelo Gallardo

Como era de esperarse, hay muchas modificaciones con respecto a la delegación que dijo presente en Tucumán. El pasado Sábado, un pálido River cayó por un contundente 2-0 ante Atlético Tucumán.

Los nombres de experiencia retornaron a la lista y son los que ilusionan a los hinchas con poder revertir lo sucedido el pasado miércoles en el estadio Monumental, donde el Millonario perdió 2-1 y la pasó muy mal por momentos.

Pensando en la revancha con Palmeiras, Marcelo Gallardo tomó una llamativa decisión: a pesar de poder incluir a 23 futbolistas, optó por dar una lista de convocados con solamente 22 nombres.

En ella resalta la presencia de tres arqueros, algo habitual cada vez que River ha jugado de visitante en la actual edición de la Copa Libertadores. Teniendo en cuenta el primer chico de la serie vuelve Giuliano Galoppo (se perdió la ida por su roja ante Libertad) y Sebastián Driussi es la baja más sensible (sufrió un desgarro en el posterior).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1970525785959338258&partner=&hide_thread=false Los convocados por Marcelo Gallardo para la revancha en Brasil Palmeiras por los cuartos de final de la #Libertadores #VamosRiver pic.twitter.com/VsAxrspVZD — River Plate (@RiverPlate) September 23, 2025

Los futbolistas que se quedarán en Buenos Aires por lesión son: Gonzalo Martínez, Giorgio Costantini, Maxi Meza, Agustín Ruberto y Germán Pezzella. Mientras que Juan Cruz Meza, Bautista Dadín, Ulises Giménez, Agustín de la Cuesta, Thiago Acosta, Facundo González y Agustín Obregón retornaron a la Reserva.

Un caso aparte es el de Ian Subiabre. El futbolista no es tenido en cuenta debido a la negativa para renovar su contrato. Desde River fueron claros: le dieron hasta el miércoles para responder. En caso de no aceptar, no lo liberarán para disputar el Mundial Sub 20 con la Selección argentina.