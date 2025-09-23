Inicio Ovación Fútbol River
La probable formación de River para enfrentar a Palmeiras por la revancha de los cuartos de final de la Libertadores

River ya está en Brasil esperando la revancha ante Palmeiras, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El DT millonario, Marcelo Gallardo arma el once

Por UNO
Franco Armani es la gran esperanza de River ante Palmeiras.

River ya llegó a Brasil para afrontar la revancha ante Palmeiras, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El DT millonario, Marcelo Gallardo arma el once que buscará la hazaña tras la caída 2 a 1 ante el Verdao el miércoles pasado en el estadio Monumental.

El DT Marcelo Gallardo prepara un equipo competitivo para intentar la heroica en el estadio Allianz Parque.

juanfer-quintero-river
Juanfer Quintero le aporta fútbol a River. ¿Será titular ante el Verdao?

La principal incógnita está en el sistema táctico, ya que en la ida River mostró un mejor funcionamiento con línea de cuatro, pero no se descarta que Gallardo vuelva a apostar por cinco defensores.

Juan Portillo gana terreno gracias a su capacidad para alternar entre la defensa y el mediocampo, mientras que en la zaga central, Lucas Martínez Quarta sería titular, acompañado por Paulo Díaz o el joven Lautaro Rivero, mientras que Gonzalo Montiel y Marcos Acuña serán los laterales.

Además ante la baja de Sebastián Driussi y el bajo rendimiento de Facundo Colidio y Miguel Borja, una alternativa es reforzar la mitad de la cancha con cinco mediocampistas.

Marcelo Gallardo
Gallardo buscará dar vuelta la serie ante Palmeiras.

Eso abriría la puerta al ingreso de Juan Fernando Quintero, mientras que, a su vez, el regreso de Giuliano Galoppo tras la suspensión será una de las cartas fuertes del mediocampo, junto a Kevin Castaño.

El Millonario necesita ganarle el mediocampo al Verdao, ya que el conjunto brasileño le manejó el partido la semana pasada en el primer tiempo. En el complemento el ingreso de Quintero fue clave para que Martínez Quarta descontara.

La probable formación de River para jugar con Palmeiras

La probable formación de River Plate para visitar a Palmeiras sería la siguiente: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas.

