Cuántas semifinales jugó Racing en la Copa Libertadores

Racing, que clasificó a las semifinales de la actual edición de la Copa Libertadores, ha alzado este título en una ocasión. A lo largo de su historia, la Academia celebró en el torneo de clubes más importante del continente solamente en 1967.

En aquel entonces el sistema de disputa no era como lo conocemos actualmente. Los 18 equipos participantes fueron divididos en tres grupos y clasificaron los dos primeros de cada uno. Esos seis se sumaron a Peñarol, que como campeón vigente tenía el privilegio de comenzar a competir en la segunda fase (semifinales).

Aquí se armaron dos zonas: una de tres equipos (la ganó Nacional) y una de cuatro (la ganó Racing tras un desempate con Universitario). En la llave por el título, que se definió a tres juegos, el elenco argentino se impuso ante el uruguayo (0-0, 0-0 y 2-1).

Con respecto a las participaciones de Racing en las semifinales de la Copa Libertadores con formato actual, encontramos dos antecedentes que no son para nada alentadores: en las ediciones de 1968 y 1997.

Luego de haber conquistado el trofeo, el elenco de Avellaneda estuvo cerca de lograr el bicampeonato. En 1968 quedó eliminado en dicha instancia en manos de Estudiantes de La Plata, quien posteriormente se consagraría campeón. La ida fue triunfo 2-0 y la revancha, derrota 3-0.

La última vez fue hace 28 años. En 1997 Racing quedó en las puertas de la final continental en manos de Sporting Cristal. Nuevamente fue triunfo en la ida (3-2) y, lamentablemente para los de Avellaneda, la caída se repitió en la revancha. En esta ocasión fue por 4-1.