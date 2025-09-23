¡Torazo en su rodeo! Racing le ganó a Vélez y clasificó a semifinales de la Copa Libertadores

Racing, entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores

Sin relajarse por la victoria obtenida en el partido de ida, Racing salió con todo en busca del arco rival. Desde el primer minuto el dueño de casa hizo sentir la localía y mereció mejor suerte durante los primeros 45 minutos.

Durante la primera etapa el elenco de Avellaneda buscó liquidar la serie, pero siempre se encontró con la buena respuesta de Tomás Marchiori. El arquero mendocino fue, pese a la eliminación de su equipo, uno de los mejores del partido.

CONMEBOL #Libertadores | GOL DE VÉLEZ INVALIDADO A INSTANCIAS DEL VAR. EL PARTIDO SIGUE 0 A 0.



— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 23, 2025

Los comandados por Gustavo Costas tuvieron cinco situaciones claras de gol pero el palo, el portero visitante y las malas definiciones no le permitieron irse en ventaja al entretiempo.

En el complemento Vélez celebró la apertura del marcador, pero el VAR intercedió y ahogó este grito. El reloj marcaba 62 minutos cuando una volea de Machuca venció la floja resistencia de Cambeses. La pelota se escurrió entre sus manos y estaba por cruzar la línea, pero el arquero volvió sobre sus pasos y tuvo una brillante salvada.

¡¡GOL DE RACING!! GRAN ASISTENCIA DE ROJAS Y DEFINICIÓN DE SOLARI PARA EL 2-0 GLOBAL DE LA ACADEMIA ANTE VÉLEZ.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

El desahogo para Racing llegó a los 82'. Una guapeada de Gabriel Rojas por izquierda derivó en el gol de Santiago Solari, quien apareció por el segundo palo y, con un poco de suspenso, la empujó con el arco en su merced.

Los minutos finales pasaron y la Academia no pudo ampliar la ventaja pese a contar con más de una situación para lograrlo. Ahora, en una de las semifinales de la Copa Libertadores, esperará por el ganador de Estudiantes de La Plata y Flamengo, quienes jugarán el jueves en Buenos Aires.