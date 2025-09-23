Los grandes beneficios de comer arroz

El arroz contiene una cantidad discreta de proteínas que ronda el 7%, siendo deficiente en algunos aminoácidos esenciales como la lisina (característica común de los cereales, aunque dentro de ellos, es el que más lisina aporta).

Además, no contiene gluten, por lo que es apto para el consumo de personas con enfermedad celiaca o intolerancia al gluten no celiaca. Naturalmente, incluye apreciables cantidades de fibra dietética, tiamina o vitamina B1, riboflavina o vitamina B2, y niacina o vitamina B3, así como fósforo y potasio.

Respecto a las variedades del arroz, existen muchas formas de clasificar el arroz, por su forma o tamaño, por el contenido de aromas, color o tacto, o por el proceso industrial al cual se ha sometido previo al envasado.

Por regla general, el arroz se cocina con métodos de cocción húmeda, específicamente hervido en agua, vaporizado o al horno. Cada región, cultura o incluso familia, tiene sus propias técnicas de cocción, de acuerdo con las características del plato que se quiera realizar y la variedad del arroz a emplear.

Beneficios y propiedades de comer arroz

El arroz es una excelente fuente de energía funcional para el organismo, pues uno de sus principales compuestos es el hidrato de carbono, que actúa como combustible para el cuerpo y contribuye al funcionamiento normal del cerebro.

Ayuda a prevenir la obesidad, dado que no contiene grasas dañinas, colesterol, gluten, ni sodio. Esto, a su vez, lo hace recomendable para ser utilizado como complemento en ciertos tipos de dietas especiales.

arroz3 Arroz. Tiene múltiples beneficios y propiedades para la salud, además de ser muy versátil a la hora de cocinarlo.

Su uso ayuda al control de la hipertensión arterial y de otras afecciones vasculares, como la arterioesclerosis, los trastornos cardiovasculares y cerebrovasculares. Ello es posible debido a su bajo contenido de sodio, elemento que cuando se presenta en exceso, produce contracción de los vasos sanguíneos con el consiguiente aumento de la presión en el interior de los mismos.

El arroz integral es rico en fibra, fundamental para evitar algunos tipos de cáncer como el colorrectal y el intestinal. También contiene antioxidantes naturales como la vitamina C, vitamina A y diversos compuestos fenólicos y flavonoides, que actúan para eliminar los radicales libres del cuerpo, retrasando el envejecimiento.

El arroz es un alimento que posee grandes cantidades de almidón resistente, que llega a nuestro intestino de forma no digerida y contribuye al desarrollo de bacterias intestinales convencionales.

Se recomienda comer arroz a los pacientes con colon irritable, diarrea, cólicos y otros problemas intestinales. Además, el alto contenido de fibra también aumenta la regularidad del movimiento intestinal y protege contra varios tipos de cáncer, como el de colon y recto.

Fuente: cuidateplus.marca.com