Cuál es la mejor luz artificial para las plantas

La mejor luz artificial para las plantas son las bombillas LED de espectro completo o una combinación de luces LED rojas y azules. Lo cierto es que estas proporcionan el espectro lumínico que las plantas necesitan para la fotosíntesis, son duraderas, eficientes energéticamente y no emiten demasiado calor.

Hablando específicamente de los colores, tienes que saber que las luces LED azules son ideales para el crecimiento vegetativo de la planta, en tanto que las rojas estimulan la floración.

Las luces LED son el mejor tipo de luz artificial porque generan muy poco calor, lo que es beneficioso para las plantas, ya que evita que sufran los excesos de temperatura.

luz, planta Las luces LED son el mejor tipo de luz artificial para tus plantas.

Puedes usar bombillas que combinen luz roja (para la floración) y azul (para el crecimiento vegetativo), o elegir luces LED de colores específicos para cada fase. Estas luces imitan la luz solar natural y son adecuadas para todas las etapas del crecimiento de las plantas.

La potencia requerida de la luz artificial dependerá del tamaño del área de cultivo, por ejemplo, un mini invernadero necesitará menos potencia que un jardín interior más grande.

Beneficios del uso de la luz artificial en plantas