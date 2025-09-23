Real Madrid ganaba 1-0 gracias a un gran gol de Vinícius Jr. Mastantuono generó varias chances y luego de un mano a man sorprendió con un derechazo al ángulo superior izquierdo de Mathew Ryan, arquero de la Selección de Australia y Levante.

mastantuono-real-madrid

Mastantuono tuvo su estreno goleador en Real Madrid, algo que se le resistió solo un par de partidos.

Kylian Mbappé por duplicado y Vinicius Júnior rubricaron su firma en el marcador, mientras que Etta Eyong marcó el descuento del local.

Qué dijo Franco Mastantuono tras marcar su primer gol en el Real Madrid

"Es algo muy lindo poder convertir mi primer gol con esta camiseta, lo estaba buscando mucho", dijo el ex jugador de River de 18 años, quien jugó el Mundial de Clubes para el elenco que orienta Marcelo Gallardo y luego se sumó al equipo blanco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UniversoCelest/status/1970583046194958668&partner=&hide_thread=false Viene del futbol argentino sin tiempo de adaptación, acaba de cumplir 18 años, se gano un lugar de titular en el Real Madrid y su primer gol fue este. Mastantuono es un talento generacional. El que no lo ve es ciego.

pic.twitter.com/ZiGecBdYud — UniversoCeleste (@UniversoCelest) September 23, 2025

“Estoy tranquilo, obviamente el delantero quiere buscar el gol pero yo estaba tranquilo con eso”, añadió Franco Mastantuono tras la goleada de Real Madrid a Levante. Pero el ex River redobló la apuesta.

"Lo importante era que el equipo vaya ganando, y que cada vez vaya jugando mejor. Se está logrando, esa es mi felicidad".

Lo que viene para el Real Madrid

Tras el triunfazo ante el Levante, el duelo para el equipo de Xabi Alonso será ante Atlético Madrid, de Diego Simeone, en el Riyadh Air Metropolitano, el próximo sábado 11.15 de la Argentina.