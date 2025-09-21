Franco Colapinto y el vaso medio lleno tras el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1: "Hice lo mejor que pude"

El corredor de Alpíne también se refirió a un incidente con su excompañero de equipo, Alexander Albon, que le costó tiempo valioso: “Con Alex perdí 12 segundos, además de que ya tenía el alerón roto. Hice lo mejor que pude y lo hice bien. Espero que sea mejor”, señaló Colapinto, dejando entrever la frustración por las limitaciones de su monoplaza en Azerbaiyán.

Con la mira puesta en el próximo Gran Premio, el argentino se mostró cauto pero esperanzado: “Ojalá en Singapur el auto funcione un poco mejor. Es un circuito más bacheado y con curvas lentas, ojalá pueda ser mejor”, expresó.

"SÍ PERDÍ TODO. CON ALEX PERDÍ 12 SEGUNDOS... ME COMPLICÓ LA VIDA", Franco Colapinto habló del choque que sufrió por parte de Albon y analizó su carrera en Bakú.



#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wzOY1RBkFG — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2025

Más allá de los resultados, Colapinto destacó sus avances personales y su adaptación a la categoría: “Lo importante es que estoy mostrando que estoy mejorando. No estuvimos cómodos y nos faltó ritmo, pero yo estoy mejor”.

"No fue nuestro día, pero no hiciste nada malo. Creo que manejaste muy bien hoy. Seguís demostrando mejoras desde las últimas carreras, gracias por tu esfuerzo" (Stuart Barlow a Colapinto). "No fue nuestro día, pero no hiciste nada malo. Creo que manejaste muy bien hoy. Seguís demostrando mejoras desde las últimas carreras, gracias por tu esfuerzo" (Stuart Barlow a Colapinto).

Colapinto y su vínculo con Williams

Franco Colapinto dejó un comentario en la publicación que hizo Williams, su ex equipo, tras el podio de Carlos Sainz en Azerbaiyán: “Muy merecido chicos, estoy muy feliz por ustedes equipo", indicó el bonaerense.

Colapinto se formó en la Academia de Williams y fue el equipo que lo hizo debutar el año pasado en la Fórmula 1. Así como el año pasado sumó sus primeros puntos en Bakú, esta vez lo perjudicó un toque con su ex compañero Alex Albon.