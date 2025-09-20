Al término de ese encuentro fue el turno de Leonardo Murialdo, el dueño de casa. Las canarias mostraron una personalidad digna de finalista y vencieron a Ciudad de Buenos Aires por 5 a 3. Un doblete de Valdez, otros dos de Gómez y la capitana Fiorentini fueron los gritos del boleto a la definición.

Tras la eliminación de Concepción, el campeón actual, ahora habrá nuevo monarca a nivel país en el hockey sobre patines femenino y la gran noticia es que será de Mendoza: ¿Impsa o Leonardo Murialdo? Se dirime hoy a desde las 19.15 en pista de las de Villa Nueva.

Se define el Súper 8 de hockey sobre patines masculino

En la misma competencia, pero de varones, los finalistas son de San Juan. Eliminados Andes Talleres y Casa de Italia, esperanzas mendocinas, el duelo por el primer lugar lo van a disputar Richet y Zapata contra Concepción. El encuentro será a las 20 hs en el mítico estadio Aldo Cantoni.

Recta final para el Panamericano de hockey sobre patines

Cuenta regresiva para el torneo continental tanto para los clubes como para las selecciones. En equipos, el certamen será del 2 al 8 de noviembre en San Juan. San Jorge de Chile defiende el título y el cambio será que los equipos de ese país y los argentinos solo puedan reforzarse con un fichaje.

Al término le tocará el turno a los países. Del 9 al 16 de noviembre se medirán los mejores equipos del continente, tanto en seniors masculino y femenino, lo mismo para las categorías sub 19. Argentina defenderá el título y presentará equipos en todos, incluido el debut de la Sub-19 femenina.