Mundial de Clubes de hockey sobre patines de San Juan: cuándo debuta Andes Talleres frente al Barcelona de España

Los otros representantes argentinos serán los equipos sanjuaninos de Olimpia (el campeón de la Liga Nacional 2024) y Valenciano (el campeón de la Superliga 2024).
Luego Talleres deberá medirse con Sporting Club Portugal (el campeón europeo 2024) y Olimpia de San Juan.
Los ocho equipos fueron divididos en dos zonas, en la A están Talleres, Barcelona, Sporting Club Portugal y Olimpia y en la B figuran San Jorge de Chile (el campeón Panamericano 2024), Melbourne de Australia (el representante de Asia y Oceanía), Barcelos de Portugal (el campeón europeo 2025) y Valenciano. Los dos primeros de cada grupo jugarán las semifinales y luego tendrá lugar la final.
Mundial de Clubes de hockey sobre patines: el calendario
Primera fase:
Martes 1 de octubre:
- 14: San Jorge de Chile vs Melbourne de Australia
- 16:30 Andes Talleres vs Barcelona
- 19:00 Barcelos de Portugal vs Centro Valenciano de San Juan
- 21:30 Sporting Club Portugal vs Olimpia de San Juan
Miércoles 2:
- 14:00: San Jorge vs Barcelos
- 16:30: Melbourne vs Centro Valenciano
- 19:00: Andes Talleres vs Sporting Club Portugal
- 21:30: Barcelona vs Olimpia
Jueves 3:
- 14:00: Barcelos vs Melbourne
- 16:30: Olimpia vs Andes Talleres
- 19:00: Sporting Club Portugal vs Barcelona
- 21:30: Centro valenciano vs San Jorge
Segunda fase
Viernes 4
- Partido 3: 14:00: 3º Grupo A vs 4º Grupo B
- Partido 4: 16:30: 4º Grupo A vs 4º Grupo B
- Partido 1: 19:00: 2º Grupo A vs 1º Grupo B
- Partido 2: 21:30: 1º Grupo A vs 2º Grupo B
Sábado 5:
- 09:30: puestos 7º al 8º perdedor Nº 3 vs ganador Nº 4
- 12:00: puestos 5º al 6º ganador Nº 4 vs ganador Nº 3
- 18:00: puestos 3º al 4º perdedor Nº 2 vs perdedor N°1
- 20:30: final: ganador Nº 1 vs ganador Nº 2