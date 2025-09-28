Inicio Ovación Polideportivo hockey sobre patines
Mundial de Clubes de hockey sobre patines de San Juan: cuándo debuta Andes Talleres frente al Barcelona de España

Andes Talleres afrontará el Mundial de Clubes de hockey sobre patines desde el 1 al 5 de octubre próximos. El importante certamen se jugará en el estadio Aldo Cantoni, de San Juan

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Exequiel Tamborindegui es uno de los buenos  jugadores de Talleres que estará en el Mundial de Clubes de hockey sobre parines

Se acerca el debut de Andes Talleres en el Mundial de Clubes de hockey sobre patines. El importante certamen se jugará desde el 1 al 5 de octubre próximos en el estadio Aldo Cantoni, de San Juan. Será una fiesta en la vecina provincia.

El equipo azulgrana, que fue subcampeón en el Panamericano de Ibagué (Colombia) 2024 y que dirige Marcelo Innella, tendrá su estreno el martes 1 de octubre a las 16.30 frente al poderoso Barcelona de España, el campeón Intercontinental 2024.

fernando-urtubey-talleres-hockey
Fernando Urtubey, el jugador de Talleres que estar&aacute; en el Mundial de Clubes de hockey sobre patines.

Los otros representantes argentinos serán los equipos sanjuaninos de Olimpia (el campeón de la Liga Nacional 2024) y Valenciano (el campeón de la Superliga 2024).

Luego Talleres deberá medirse con Sporting Club Portugal (el campeón europeo 2024) y Olimpia de San Juan.

Los ocho equipos fueron divididos en dos zonas, en la A están Talleres, Barcelona, Sporting Club Portugal y Olimpia y en la B figuran San Jorge de Chile (el campeón Panamericano 2024), Melbourne de Australia (el representante de Asia y Oceanía), Barcelos de Portugal (el campeón europeo 2025) y Valenciano. Los dos primeros de cada grupo jugarán las semifinales y luego tendrá lugar la final.

Mundial de Clubes de hockey sobre patines: el calendario

Primera fase:

Martes 1 de octubre:

  • 14: San Jorge de Chile vs Melbourne de Australia
  • 16:30 Andes Talleres vs Barcelona
  • 19:00 Barcelos de Portugal vs Centro Valenciano de San Juan
  • 21:30 Sporting Club Portugal vs Olimpia de San Juan

Miércoles 2:

  • 14:00: San Jorge vs Barcelos
  • 16:30: Melbourne vs Centro Valenciano
  • 19:00: Andes Talleres vs Sporting Club Portugal
  • 21:30: Barcelona vs Olimpia

Jueves 3:

  • 14:00: Barcelos vs Melbourne
  • 16:30: Olimpia vs Andes Talleres
  • 19:00: Sporting Club Portugal vs Barcelona
  • 21:30: Centro valenciano vs San Jorge

Segunda fase

Viernes 4

  • Partido 3: 14:00: 3º Grupo A vs 4º Grupo B
  • Partido 4: 16:30: 4º Grupo A vs 4º Grupo B
  • Partido 1: 19:00: 2º Grupo A vs 1º Grupo B
  • Partido 2: 21:30: 1º Grupo A vs 2º Grupo B

Sábado 5:

  • 09:30: puestos 7º al 8º perdedor Nº 3 vs ganador Nº 4
  • 12:00: puestos 5º al 6º ganador Nº 4 vs ganador Nº 3
  • 18:00: puestos 3º al 4º perdedor Nº 2 vs perdedor N°1
  • 20:30: final: ganador Nº 1 vs ganador Nº 2

