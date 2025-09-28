Mundial de Clubes de hockey sobre patines de San Juan: cuándo debuta Andes Talleres frente al Barcelona de España

Los otros representantes argentinos serán los equipos sanjuaninos de Olimpia (el campeón de la Liga Nacional 2024) y Valenciano (el campeón de la Superliga 2024).

Luego Talleres deberá medirse con Sporting Club Portugal (el campeón europeo 2024) y Olimpia de San Juan.

Los ocho equipos fueron divididos en dos zonas, en la A están Talleres, Barcelona, Sporting Club Portugal y Olimpia y en la B figuran San Jorge de Chile (el campeón Panamericano 2024), Melbourne de Australia (el representante de Asia y Oceanía), Barcelos de Portugal (el campeón europeo 2025) y Valenciano. Los dos primeros de cada grupo jugarán las semifinales y luego tendrá lugar la final.

Mundial de Clubes de hockey sobre patines: el calendario

Primera fase:

Martes 1 de octubre:

14: San Jorge de Chile vs Melbourne de Australia

16:30 Andes Talleres vs Barcelona

vs Barcelona 19:00 Barcelos de Portugal vs Centro Valenciano de San Juan

21:30 Sporting Club Portugal vs Olimpia de San Juan

Miércoles 2:

14:00: San Jorge vs Barcelos

16:30: Melbourne vs Centro Valenciano

19:00: Andes Talleres vs Sporting Club Portugal

vs Sporting Club Portugal 21:30: Barcelona vs Olimpia

Jueves 3:

14:00: Barcelos vs Melbourne

16:30: Olimpia vs Andes Talleres

19:00: Sporting Club Portugal vs Barcelona

21:30: Centro valenciano vs San Jorge

Segunda fase

Viernes 4

Partido 3: 14:00: 3º Grupo A vs 4º Grupo B

Partido 4: 16:30: 4º Grupo A vs 4º Grupo B

Partido 1: 19:00: 2º Grupo A vs 1º Grupo B

Partido 2: 21:30: 1º Grupo A vs 2º Grupo B

Sábado 5: