La planta que atrae colibríes, es fácil de mantener y otorga miles de beneficios para la salud

La planta que atrae colibríes y tiene miles de beneficios

Sin más rodeos, tienes que saber que la planta que se describe en esta nota es la salvia, que ofrece beneficios antiinflamatorios, antioxidantes, antibacterianos y estrogénicos, ayudando a aliviar síntomas comunes.

En concreto, las propiedades de la planta se atribuyen a compuestos como el ácido rosmarínico y taninos, que también la dotan de actividad hipoglucemiante y contra el exceso de sudor. Los beneficios de la misma son los siguientes:

Regulación del azúcar: tiene un efecto hipoglucemiante, lo que puede ser beneficioso para personas con diabetes.

Función cognitiva: sus antioxidantes y capacidad de actuar sobre la acetilcolina podrían potenciar la memoria y mejorar la concentración.

Efecto antisudoral: ayuda a regular la transpiración excesiva.

Piel: posee propiedades astringentes que pueden ser útiles para controlar la grasa en la piel y tratar pequeñas inflamaciones cutáneas.

Menopausia: ayuda a aliviar los sofocos y el exceso de sudoración nocturna debido a sus propiedades reguladoras hormonales y antisudoral.

Salud bucal y respiratoria: por su acción antiséptica, antifúngica y antiviral, es útil para llagas, inflamaciones de encías, dolor de garganta, estomatitis y faringitis.

Digestión: es carminativa y digestiva, ayudando a aliviar gases, hinchazón abdominal, acidez y otros trastornos digestivos leves.

menopausia mujeres.jpg Entre otros beneficios, esta planta puede aliviar los síntomas de la menopausia en mujeres.

Como se dijo antes, muchas variedades de salvia atraen colibríes porque sus flores tubulares son ricas en néctar y ofrecen un fácil acceso al alimento para estas aves, que suelen preferir los colores rojo, rosa y azul.

Es importante que consultes con un médico o farmacéutico antes de usarla para asegurarte de que es adecuada para tu situación y evitar posibles efectos no deseados.

La salvia, una planta de fácil mantenimiento

La salvia es una planta de bajo mantenimiento que prospera con sol y riego moderado, requiriendo poca atención una vez establecida. Es resistente a la sequía y no necesita muchos fertilizantes, aunque se beneficia de una poda ocasional. Los consejos a la hora de tener una son los que se muestran a continuación: