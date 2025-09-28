La planta que atrae colibríes, es fácil de mantener y otorga miles de beneficios para la salud

Con la llegada de la primavera, muchas son las personas que comienzan a poblar su jardín de plantas con el objetivo de embellecerlo. En este sentido, hay un ejemplar que destaca por los múltiples beneficios que puede ofrecer en la salud.
Más allá de estos, tienes que saber que también tiene la capacidad de atraer colibríes a tu jardín, siendo estas aves un atractivo adicional. Como si todo esto fuera poco, la planta es muy fácil de mantener, y prácticamente puedes desentenderte de ella.
Sin más rodeos, tienes que saber que la planta que se describe en esta nota es la salvia, que ofrece beneficios antiinflamatorios, antioxidantes, antibacterianos y estrogénicos, ayudando a aliviar síntomas comunes.
En concreto, las propiedades de la planta se atribuyen a compuestos como el ácido rosmarínico y taninos, que también la dotan de actividad hipoglucemiante y contra el exceso de sudor. Los beneficios de la misma son los siguientes:
Como se dijo antes, muchas variedades de salvia atraen colibríes porque sus flores tubulares son ricas en néctar y ofrecen un fácil acceso al alimento para estas aves, que suelen preferir los colores rojo, rosa y azul.
Es importante que consultes con un médico o farmacéutico antes de usarla para asegurarte de que es adecuada para tu situación y evitar posibles efectos no deseados.
La salvia es una planta de bajo mantenimiento que prospera con sol y riego moderado, requiriendo poca atención una vez establecida. Es resistente a la sequía y no necesita muchos fertilizantes, aunque se beneficia de una poda ocasional. Los consejos a la hora de tener una son los que se muestran a continuación: