Matías Soulé sigue haciendo goles para que la Roma esté en lo más alto de la Serie A

La definición llegó a diez del final con un zurdazo de Soulé que estiró la ventaja y aseguró el triunfo ya que el descuento del nigeriano Gift Emmanuel Orban fue anulado por intervención del VAR y no alteró el resultado final.

La Roma quedó en lo más alto de la tabla junto al Napoli, confirmó su arranque sólido en el campeonato y Soulé, con su aporte decisivo, volvió a sumar protagonismo para alcanzar una marca de 4 goles y 5 asistencias en los últimos 12 partidos.

Embed - MATI SOULÉ MOJÓ EN LA VICTORIA DE LA LOBA ANTE EL VERONA | Roma 2-0 Hellas Verona | RESUMEN

Los números de Matías Soulé en la Serie A

En la temporada 2025/26 acumula 2 goles y una asistencia en 5 partidos de la Serie A.

En Roma suma 45 partidos con 7 goles y 6 asistencias

En Frosinone hizo 11 tantos en 39 partidos

En Juventus sumó 21 encuentros y un gol

Empate en el derbi toscano

En paralelo, el derbi toscano terminó sin festejos, ya que Pisa y Fiorentina empataron por 0 a 0 en un duelo trabado, con escasa claridad en los últimos metros y múltiples revisiones arbitrales.

El local rozó la apertura con un disparo de Nzola al poste y otro intento de Guillermo Cuadrado que también se fue desviado por poco.

Del lado visitante, Moise Kean vio cómo el VAR le anulaba dos tantos, mientras que Henrik Meister sufrió la misma suerte en el conjunto pisano.

El punto dejó a ambos equipos en el fondo de la tabla con un arranque preocupante: solo sumaron empates en lo que va del torneo y aún no lograron un triunfo que les permita salir de la zona baja.