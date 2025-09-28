Matías Soulé sigue haciendo goles para que la Roma esté en lo más alto de la Serie A

Roma derrotó por 2 a 1 al Hellas Verona con goles de Artem Dovbyk y Matías Soulé y alcanzó transitoriamente al Napoli en la cima de la Serie A con 12 puntos.
El conjunto de Gian Piero Gasperini golpeó de entrada con un cabezazo cruzado de Dovbyk a los 7' del primer tiempo. Ese dominio inicial le permitió manejar los tiempos, aunque le costó liquidar el encuentro ante un rival que resistió sin generar grandes complicaciones.
La definición llegó a diez del final con un zurdazo de Soulé que estiró la ventaja y aseguró el triunfo ya que el descuento del nigeriano Gift Emmanuel Orban fue anulado por intervención del VAR y no alteró el resultado final.
La Roma quedó en lo más alto de la tabla junto al Napoli, confirmó su arranque sólido en el campeonato y Soulé, con su aporte decisivo, volvió a sumar protagonismo para alcanzar una marca de 4 goles y 5 asistencias en los últimos 12 partidos.
En paralelo, el derbi toscano terminó sin festejos, ya que Pisa y Fiorentina empataron por 0 a 0 en un duelo trabado, con escasa claridad en los últimos metros y múltiples revisiones arbitrales.
El local rozó la apertura con un disparo de Nzola al poste y otro intento de Guillermo Cuadrado que también se fue desviado por poco.
Del lado visitante, Moise Kean vio cómo el VAR le anulaba dos tantos, mientras que Henrik Meister sufrió la misma suerte en el conjunto pisano.
El punto dejó a ambos equipos en el fondo de la tabla con un arranque preocupante: solo sumaron empates en lo que va del torneo y aún no lograron un triunfo que les permita salir de la zona baja.