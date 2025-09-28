Costura en casa: cómo recuperar una bikini que te queda chica y volverla regulable

Una de las actividades de casa más divertida y creativa es la costura. Crear o arreglar tus propias prendas te permite adaptarlas a la medida que quieras y darles un toque propio y original.
Una de las actividades de casa más divertida y creativa es la costura. Crear o arreglar tus propias prendas te permite adaptarlas a la medida que quieras y darles un toque propio y original.
Hoy te voy a compartir un truco de costura muy sencillo, perfecto para arreglar y recuperar una bikini que te queda chica. Toma nota y presta atención a esta solución de hilos.
Muchas veces, la bikini que compramos nos queda chica, erramos a la medida o simplemente nos aprieta e incomoda a los costados de la cadera. Cuando esto ocurre, no hay que descartar la bikini ni desesperarse. Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar: una bombacha de bikini, unas tijeras, aguja, hilo y un cordón del color y material que prefieras.
La bikini es una prenda de verano delicada y fina. Las telas de este tipo no son muy resistentes al sol, el calor, la humedad, la sal del mar y el cloro de la pileta. Lo ideal es lavarlas bien en casa y evitar ciertos productos para que tu bikini esté intacta y limpia por más tiempo.