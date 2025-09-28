Inicio Sociedad Casa
truco de hilos

Costura en casa: cómo recuperar una bikini que te queda chica y volverla regulable

Con un truco en casa, unas tijeras y un poco de hilo puedes dar una vida nueva a esa bikini que tango te gusta, pero ya no te queda

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco muy rápido

Un truco muy rápido, barato y sencillo que puedes realizar en casa con un poco de hilo. 

Una de las actividades de casa más divertida y creativa es la costura. Crear o arreglar tus propias prendas te permite adaptarlas a la medida que quieras y darles un toque propio y original.

Hoy te voy a compartir un truco de costura muy sencillo, perfecto para arreglar y recuperar una bikini que te queda chica. Toma nota y presta atención a esta solución de hilos.

materiales de costura
La costura en casa favorece la econom&iacute;a del hogar, la moda circular, es buena para las manos y la mente.&nbsp;

La costura en casa favorece la economía del hogar, la moda circular, es buena para las manos y la mente.

Truco de costura en casa: cómo recuperar una bikini y volverla regulable

Muchas veces, la bikini que compramos nos queda chica, erramos a la medida o simplemente nos aprieta e incomoda a los costados de la cadera. Cuando esto ocurre, no hay que descartar la bikini ni desesperarse. Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar: una bombacha de bikini, unas tijeras, aguja, hilo y un cordón del color y material que prefieras.

arreglar bikini
Fotos tomadas del tutorial de costura de Costureiro Inspirado.

Fotos tomadas del tutorial de costura de Costureiro Inspirado.

  1. Recorta los costados de la bombacha de bikini, justo por donde va la costura.
  2. Realiza un dobladillo hacia adentro en ambos bordes cortados. Pon un alfiler para asegurar el doblez. Haz lo mismo del otro costado de la bikini.
  3. Realiza una costura recta en cada borde, dejando un orificio para que pase el cordón.
  4. Pasa un cordón por uno de los costados de la bombacha de bikini y otro por el lado contrario, tal como de ve en las fotos.

Un truco y algo más: cómo cuidar y mantener las bikinis impecables

La bikini es una prenda de verano delicada y fina. Las telas de este tipo no son muy resistentes al sol, el calor, la humedad, la sal del mar y el cloro de la pileta. Lo ideal es lavarlas bien en casa y evitar ciertos productos para que tu bikini esté intacta y limpia por más tiempo.

bikini
Cuanto m&aacute;s cuides tus bikinis m&aacute;s a&ntilde;os duraran en perfecto estado.&nbsp;

Cuanto más cuides tus bikinis más años duraran en perfecto estado.

  • Cuando termines de usar la bikini, colócala en agua fría en remojo durante un par de horas. De esta manera, vas a eliminar los residuos de cloro, protector solar, arena y sal.
  • Nunca guardes la bikini mojada en un bolso, mochila o cajón de la casa. La humedad genera muy mal olor y daña el material de la prenda.
  • Cuando termina el verano, realiza un lavado general de todas las bikinis o trajes de baño con agua y jabón blanco neutro. Guárdalas en bolsas y en un ambiente cerrado hasta el próximo verano.
  • Nunca utilices agua hirviendo para lavar la bikini ni detergentes de ropa muy abrasivos. También deberías evitar el lavarropas y lavarlas a mano.
  • Sécalas en un lugar ventilado pero sin demasiada exposición al sol. Lo mejor es colocarlas del revés y evitar que la tela principal se destiña con el sol.
  • No ates demasiado fuerte los tirantes de la bikini y jamás las guardes con los nudos hechos.

Temas relacionados:

Te puede interesar