El delantero surgido de las divisiones inferiores del club vive un momento muy especial, ya que ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy volvió a jugar tras ocho meses y ante San Telmo arrancó de titular. "Me siento muy contento porque pude volver en esta recta final del torneo y poder ayudar a mis compañeros", reveló.

Sobre el partido ante el Funebrero, aseguró: "Ahora tenemos una final con Chacarita, somos un equipo que nunca deja de trabajar, y va a salir a buscar los tres puntos".

Gimnasia y egsrima uno.jpg Gimnasia y Esgrima jugará un partido clave ante Chacarita.

"Vamos a enfrentar a un rival muy complicado en una cancha muy difícil. Todo depende de nosotros, estamos a dos partidos de poder lograr el objetivo de jugar una final, tenemos un grupo muy bueno que deja todo en cada partido", opinó.

"Ellos no vienen bien, nosotros tenemos que ser inteligentes para jugar, nos jugamos mucho en este partido. Tenemos mucha ansiedad y no veo la hora de salir a jugar el partido, que tendrá un condimento especial", cerró Nico Romano.

Nicolás Romano ya jugó una final por el ascenso con Gimnasia y Esgrima

Nicolás Romano se ilusiona con volver a jugar una final por el ascenso como lo hizo en el 2024, cuando el Lobo disputó el partido decisivo del Reducido con San Martín de San Juan. En esa ocasión perdió 2 a 0 en la cancha de Belgrano de Córdoba, en el partido que se disputó el 8 de diciembre del 2024.