Toma las medidas necesarias para cuidarte

Fuertes lluvias y vientos han llegado a una gran cantidad de provincias durante la semana. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias a una provincia. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta por fuertes lluvias

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

mapa_alertas - 2025-09-28T091227.297
Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos en la provincia de Tierra del Fuego. El área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias

lluvia fuerte
Evita salir durante una alerta

  • Evitá actividades al aire libre
  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

