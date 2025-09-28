mapa_alertas - 2025-09-28T091227.297 Toma las medidas necesarias para cuidarte

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos en la provincia de Tierra del Fuego. El área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias

lluvia fuerte Evita salir durante una alerta