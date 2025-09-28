A qué hora juega River vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura

River llega a este cotejo angustiado tras la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil, que lo superó tanto en condición de visitante como de local.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo llevan tres derrotas consecutivas, ya que además de las caídas frente al Palmeiras, también fueron superados por Atlético Tucumán en la novena fecha del Torneo Clausura.

El Millonario no podrá contar con Enzo Pérez ni con Juan Portillo, por sus respectivos problemas físicos. Es por esto que se podría dar el ingreso del juvenil Agustín de la Cuesta, quien viene de sumar minutos ante Atlético Tucumán.

Franco Armani Franco Armani le da seguridad al arco de River.

Deportivo Riestra es la gran sorpresa de este torneo, ya que tuvo un arranque inmejorable y lidera en la Zona B con 19 puntos, uno más que River.

Los dirigidos por Gustavo Benítez ganaron en sus últimas cuatro presentaciones, que fueron ante Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Las probables formaciones de River y Deportivo Riestra:

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín de la Cuesta o Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexande Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Lucas Novelli.

Horario: 18.

TV: ESPN Premium.