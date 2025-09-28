Las farándulas estudiantiles, el baile en Agua y Energía y los tobillos de la reina

Sí, hablamos de Rastrojero y eso de algún modo delata la época a la que nos referimos. Eran los '60, '70, '80, '90...

rastrojero El viejo y glorioso Rastrojero. El mejor vehículo para armar un carro estudiantil, con ingenio y sin recursos. Archivo

Farándulas multitudinarias, como la Vía Blanca

Los carros eran muy coloridos, generalmente llenos de flores. El desfile se hacía el sábado, tipo tarde/noche, por la avenida San Martín y convocaban multitudes, casi tanto como la Vía Blanca de la Fiesta de la Vendimia. Se hacían el sábado previo, o posterior, a la celebración del Día del Estudiante y de la Primavera, el 21 de septiembre. Y si es fecha caía sábado, tanto mejor.

Allí iban las reinas primaverales elegidas en los colegios secundarios, saludando y desparramando simpatía. No había qué regalar ni municipalidades que aportaran productos para que las chicas obsequiaran al público. Pero sobraba la alegría.

Hablábamos de los '60, '70, '80, '90... Y en los '70, la dictadura. Bueno, pues los dictadores no pudieron con las farándulas, que lograron resistir a las prohibiciones y las persecuciones. Y eso que estudiantes y docentes estuvieron entre quienes más sufrieron el terrorismo de Estado.

Había mucha "gorra", sí. Uniformada -la habitual, sobre todo policías provincial y Federal- y clandestina -los servicios- infiltrada en distintas organizaciones y hasta en calidad de estudiante (en los juicios de lesa humanidad en Mendoza un ex oficial de Policía admitió que hizo dos veces la secundaria: la segunda vez para cumplir un servicio. O sea, para botonear).

cancha agua y energia basquet mendozoa 1977 La cancha de Agua y Energía, sede de memorables partidos de básquetbol y de hockey sobre patines, era escenario de los bailes estudiantiles en los '70. Foto: Gentileza Manuel Garcés

Pero volvamos a las farándulas. Después del desfile venían el baile y la elección de la Reina de los Estudiantes. Esperaba el Club Agua y Energía, en calle San Martín casi Morón. Ya no está esa institución deportiva que contaba con equipos de básquetbol que alguna vez fueron protagonistas de los campeonatos mendocinos, y pileta de natación. Además, un patio enorme, que servía como pista de baile, y un salón techada, por si llovía. También se daban a conocer allí los nombres de los carros ganadores, seleccionados por la Asociación de Amigos de la Avenida San Martín (¿se acuerdan de ella?).

La elección de reina era medio caótica. Se votaba a manos levantadas o con aplausos. Nada fácil saber quién ganaba. Pero hubo una vez que la triunfadora fue ungida por abrumadora mayoría. Casi todas las manos se alzaron por ellas y casi todos los aplausos fueron para ella: la Patricia, del Nacional de Guaymallén, colegio verpertino-nocturno al que asistían muchos trabajadores y trabajadoras que no podían hacerlo en horarios normales.

egresados Egresados 1977 del Nacional de Guaymallén. De allí salió Patricia, la Reina de los Estudiantes. En el suelo, sonriente, el "Mono" De Marinis, autor de esta nota.

La anécdota es que cuando la Patricia subía al espacio en el que la iban a coronar se le habían desatado las zapatillas. Como no se podía agachar porque llevaba una mini, un compañero le hizo el favor. Cuentan que ese chico, bastante menor que ella -por eso de que iban a un colegio de laburantes las edades eran bien diferentes- flasheó cuando con sus dedos rozó los tobillos de Patricia, que se fue a vivir a México y no la vio nunca más. Fue eso, nada más que un roce, y un amor de primavera.

¿Qué será de la vida de las farándulas?