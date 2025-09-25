¿Cuánto dinero ganó River al llegar hasta cuartos de final de la Copa Libertadores?

River clasificó en el primer puesto del Grupo B que compartió junto a Universitario Perú, Independiente del Valle de Ecuador y Barcelona de Ecuador. En octavos de final eliminó a Libertad de Paraguay luego de empatar sin goles como visitante y de igualar 1 a 1 en los 90 minutos disputados en el Monumental. Esa noche Franco Armani se vistió de héroe y contuvo uno de los penales, lo que permitió la clasificación a cuartos de final.

Es así que el Millonario ya había ganado 1 millón de dólares por superar la fase de grupos, 990.000 por ganar tres partidos (frente a Universitario en Perú, Barcelona en Ecuador e Independiente del Valle en Argentina) y 1.250.000 por haber eliminado al conjunto paraguayo en octavos de final.

De esta manera, River acumuló 3.150.000 dólares.

River cabizbajo River se marcha cabizbajo, no lograron imponerse en Brasil.

¿Cuánto dinero perdió River al quedar eliminado de la Copa Libertadores?

Más allá de cifra que recaudó el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo por su participación en la Copa, el cheque podría haber sido sustancialmente mayor si lograba clasificar ante Palmeiras. Es que si lograba pasar a las semifinales el equipo argentino se iba a asegurar 2.3 millones de dólares más.

Cuando comenzó el torneo la Conmebol anunció que en total se van a repartir 225.344.000 dólares entre los equipos mientras que las finales tendrán premios muy abultados: el finalista que pierda el partido recibirá 7 millones de dólares, mientras que el campeón recibirá 24 millones de dólares.