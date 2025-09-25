La Conmebol reparte 225.344.000 dólares.

La Conmebol reparte 225.344.000 dólares.

Todo el mundo de River Plate estaba entusiasmado porque, quizás, Marcelo Gallardo podía liderar y motivar a sus jugadores para que pudieran dar vuelta la serie contra Palmeiras tras caer en el Monumental por 2 a 1. El sueño de la quinta Copa Libertadores estaba latente, pero el primer tiempo del equipo argentino no fue suficiente.

Por otro lado, más allá que el lema de la Copa Libertadores sea "La gloria eterna", también hay jugosos cheques en dólares que las instituciones reciben con gran alegría y, al menos en el caso de River, les serviría para aliviar los gastos de un técnico que compra de manera indiscriminada aunque luego esos jugadores no rindan como la historia del club manda.

futbol-conmebol-copa libertadores-copa sudamericana (1).jpg
River qued&oacute; afuera de la Copa Libertadores.

River quedó afuera de la Copa Libertadores.

¿Cuánto dinero ganó River al llegar hasta cuartos de final de la Copa Libertadores?

River clasificó en el primer puesto del Grupo B que compartió junto a Universitario Perú, Independiente del Valle de Ecuador y Barcelona de Ecuador. En octavos de final eliminó a Libertad de Paraguay luego de empatar sin goles como visitante y de igualar 1 a 1 en los 90 minutos disputados en el Monumental. Esa noche Franco Armani se vistió de héroe y contuvo uno de los penales, lo que permitió la clasificación a cuartos de final.

Es así que el Millonario ya había ganado 1 millón de dólares por superar la fase de grupos, 990.000 por ganar tres partidos (frente a Universitario en Perú, Barcelona en Ecuador e Independiente del Valle en Argentina) y 1.250.000 por haber eliminado al conjunto paraguayo en octavos de final.

De esta manera, River acumuló 3.150.000 dólares.

River cabizbajo
River se marcha cabizbajo, no lograron imponerse en Brasil.

River se marcha cabizbajo, no lograron imponerse en Brasil.

¿Cuánto dinero perdió River al quedar eliminado de la Copa Libertadores?

Más allá de cifra que recaudó el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo por su participación en la Copa, el cheque podría haber sido sustancialmente mayor si lograba clasificar ante Palmeiras. Es que si lograba pasar a las semifinales el equipo argentino se iba a asegurar 2.3 millones de dólares más.

Cuando comenzó el torneo la Conmebol anunció que en total se van a repartir 225.344.000 dólares entre los equipos mientras que las finales tendrán premios muy abultados: el finalista que pierda el partido recibirá 7 millones de dólares, mientras que el campeón recibirá 24 millones de dólares.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas