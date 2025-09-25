Qué le pasó al Chipi Barijho: el parte médico del ex delantero de Boca y su evolución

Durante dicha intervención, al Chipi, de 48 años de edad, le colocaron un stent, que sirve justamente para mejorar el flujo sanguíneo y prevenir futuras obstrucciones.

El parte médico publicado por Boca indicó que Barijho tuvo un episodio de precordialgia cuando se encontraba en el Predio de Ezeiza.

Rápidamente fue trasladado a la Clínica con el objetivo de hacer diagnóstico y tratamiento, donde se realizó un cateterismo cardíaco, en el cual se observó que estaba atravesando un evento coronario agudo, razón por la cual fue sometido con éxito a una angioplastia con stent.

En estos momentos se encuentra estable y continuará las próximas 48 horas en cuidados intensivos y se evaluará tratamiento a seguir.

El mensaje de la familia del Chipi Barijho

Uno de sus hijos compartió una historia en Instagram, en la que detalló: “Muchísimas gracias a todos por los mensajes, a todos los que se preocuparon por mi papá. Gracias a Dios está todo bien. ¡Hay ‘Chipi’ para rato!”.

barijho

El ex futbolista continuará su recuperación en la Clínica Monte Grande de dicha localidad.