Qué le pasó al Chipi Barijho: el parte médico del ex delantero de Boca y su evolución

El ex jugador de Boca y actual entrenador de las divisiones inferiores, Antonio Barijho, se recupera luego de haber sido internado por la descompensación.

Barijho se recupera tras un episodio cardíaco.

El ex jugador de Boca y actual entrenador de las divisiones inferiores, Antonio Barijho, se recupera luego de haber sido internado por la descompensación que sufrió este miércoles.

Barijho, que ganó ocho títulos en su etapa como jugador de Boca (cuatro torneos de Primera División, dos Copas Libertadores y dos Intercontinentales), fue sometido a una angioplastia, que es un procedimiento médico para abrir vasos sanguíneos estrechos o bloqueados.

Durante dicha intervención, al Chipi, de 48 años de edad, le colocaron un stent, que sirve justamente para mejorar el flujo sanguíneo y prevenir futuras obstrucciones.

El parte médico publicado por Boca indicó que Barijho tuvo un episodio de precordialgia cuando se encontraba en el Predio de Ezeiza.

Rápidamente fue trasladado a la Clínica con el objetivo de hacer diagnóstico y tratamiento, donde se realizó un cateterismo cardíaco, en el cual se observó que estaba atravesando un evento coronario agudo, razón por la cual fue sometido con éxito a una angioplastia con stent.

En estos momentos se encuentra estable y continuará las próximas 48 horas en cuidados intensivos y se evaluará tratamiento a seguir.

El mensaje de la familia del Chipi Barijho

Uno de sus hijos compartió una historia en Instagram, en la que detalló: “Muchísimas gracias a todos por los mensajes, a todos los que se preocuparon por mi papá. Gracias a Dios está todo bien. ¡Hay ‘Chipi’ para rato!”.

El ex futbolista continuará su recuperación en la Clínica Monte Grande de dicha localidad.

