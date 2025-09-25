Santino Andino y la Sub 20 se instalaron en Chile: la marca que buscará el mendocino

Con la presencia de Chulu, Mendoza sumará al punta a la prestigiosa y acotada lista de jugares locales que disputaron dicho certamen. La nómina la componen Roberto Molina (Portugal 1991), Esteban Andrada (Colombia 2011) y Juan Ignacio Méndez (Corea del Sur 2017).

El tema es que el único que pudo gritar campeón fue Cardozo. De los demás, Molina y Méndez no pudieron pasar primera fase y Andrada cayó en cuartos de final contra Portugal. Ojo, Nery también jugó la edición 2003 en Emiratos Árabes, terminando en el cuarto puesto.

El fixture de la Selección argentina en el Mundial Sub 20

Argentina vs. Cuba - Domingo 28 de septiembre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

- Domingo 28 de septiembre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile. Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

- Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile. Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

Ignacio Perruzzi, entre los grandes ausentes

El jugador mendocino que juega en San Lorenzo es uno de los tantos ausentes en el plantel de Diego Placente. Además del mediocampista tampoco estarán Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Aaron Anselmino (no fueron cedidos por sus clubes) y Agustín Ruberto (lesionado).