Santino Andino y la Sub 20 se instalaron en Chile: la marca que buscará el mendocino

La Selección argentina palpita el debut, con Santino Andino buscando su lugar en el once titular. El delantero va por el segundo título para un mendocino.

Cuenta regresiva en marcha para el Mundial Sub 20 de fútbol que tendrá lugar en Chile. La Selección argentina quiere volver a subirse a la cima del planeta luego de 18 años con Santino Andino como representante mendocino. El punta se instaló con el resto de la delegación en Valparaíso y activó el sueño ecuménico.

El delantero de Godoy Cruz tiene grandes chances de ser titular en el estreno del certamen contra Cuba (domingo desde las 20) y buscará ser el segundo jugador nacido en nuestra provincia en lograr la corona mundial de la categoría, tras Nery Cardozo (ganador en Holanda 2005, junto a Lionel Messi).

Santino Andino quiere ser campeón mundial, algo que solo logró como mendocino Nery Cardozo.

Con la presencia de Chulu, Mendoza sumará al punta a la prestigiosa y acotada lista de jugares locales que disputaron dicho certamen. La nómina la componen Roberto Molina (Portugal 1991), Esteban Andrada (Colombia 2011) y Juan Ignacio Méndez (Corea del Sur 2017).

El tema es que el único que pudo gritar campeón fue Cardozo. De los demás, Molina y Méndez no pudieron pasar primera fase y Andrada cayó en cuartos de final contra Portugal. Ojo, Nery también jugó la edición 2003 en Emiratos Árabes, terminando en el cuarto puesto.

El fixture de la Selección argentina en el Mundial Sub 20

  • Argentina vs. Cuba - Domingo 28 de septiembre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.
  • Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.
  • Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

Ignacio Perruzzi, entre los grandes ausentes

El jugador mendocino que juega en San Lorenzo es uno de los tantos ausentes en el plantel de Diego Placente. Además del mediocampista tampoco estarán Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Aaron Anselmino (no fueron cedidos por sus clubes) y Agustín Ruberto (lesionado).

