Estas son las zonas en alerta por fuertes tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a ciertos sectores de la provincia. Por el momento, Santa Rosa, La Paz, Lavalle y San Martín se verán afectados.
El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias
rayo tormenta
Evita salir durante un alerta vigente
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.