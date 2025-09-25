Toma las medidas necesarias para cuidarte

Varios pronósticos han alertado por la llegada de tormentas con granizo durante el fin de semana en Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de tormentas para este viernes. A continuación te contaremos todos los detalles de este fenómeno y lo que debes hacer para cuidarte.

Alerta por fuertes vientos

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

mapa_alertas - 2025-09-25T091556.336
Estas son las zonas en alerta por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a ciertos sectores de la provincia. Por el momento, Santa Rosa, La Paz, Lavalle y San Martín se verán afectados.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias

rayo tormenta
Evita salir durante un alerta vigente

  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

