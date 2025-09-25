Alerta por fuertes vientos
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos en la provincia de Mendoza. El este de Mendoza, será afectado por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h, especialmente en zonas serranas. A partir de la tarde y noche del viernes 26, en el área antes citada, los vientos cambiarán al sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.
Las departamentos afectados son La Paz, Santa Rosa, Lavalle, San Martín, San Rafel, General Alvear, Tunuyán y Las Heras.