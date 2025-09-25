mapa_alertas - 2025-09-25T084619.711 Estas son las zonas afectadas por los fuertes vientos

La región cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

viento.jpg Evita salir durante un alerta vigente