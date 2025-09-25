Toma las medidas necesarias para cuidarte

Toma las medidas necesarias para cuidarte

Llegan fuertes vientos a la provincia de Mendoza durante dos días seguidos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de ráfagas de hasta 60 km/h en gran parte de la provincia. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos en la provincia de Mendoza. El este de Mendoza, será afectado por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h, especialmente en zonas serranas. A partir de la tarde y noche del viernes 26, en el área antes citada, los vientos cambiarán al sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

Las departamentos afectados son La Paz, Santa Rosa, Lavalle, San Martín, San Rafel, General Alvear, Tunuyán y Las Heras.

mapa_alertas - 2025-09-25T084619.711
Estas son las zonas afectadas por los fuertes vientos

Estas son las zonas afectadas por los fuertes vientos

La región cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

viento.jpg
Evita salir durante un alerta vigente

Evita salir durante un alerta vigente

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas relacionados:

Te puede interesar