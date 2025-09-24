Inicio Sociedad Alerta
Alerta en Mendoza por fuertes tormentas y posible granizo: qué día y a qué hora puede ocurrir

Este es el pronóstico para el fin de semana en la provincia de Mendoza, que alerta la llegada de tormentas severas y la posible presencia de granizo

Luciana Biondo Torres
Luciana Biondo Torres
Muchos pronósticos han anticipado la llegada de fuertes tormentas para el fin de semana en la provincia de Mendoza. Según el pronóstico otorgado por radio Nihuil se podría esperar precipitaciones, con una alerta a partir de posible presencia de granizo, en ciertas partes de la provincia.

La información de la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo, complementada con el Servicio Meteorológico Nacional y Contingencias Climáticas, alertan a los mendocinos de cara al fin de semana. Se esperan tormentas severas en el Gran Mendoza, baja en la temperatura, nieve en cordillera y hasta probabilidades de granizo en algunos sectores de la provincia.

Tormenta en Mendoza

Según el pronóstico otorgado por Elizabeth Naranjo Tamayo, la meteoróloga de Radio Nihuil, se espera un miércoles con temperaturas agradables, que irán en ascenso, con una máxima de 24 °C y una mínima de 17 °C . La especialista notificó que a partir de mañana comienza a subir la temperatura para lo que resta de la semana.

tormenta
En cuanto al viernes, se espera una mayor inestabilidad, un aumento de nubosidad y viento en altura, que afectará a Malargüe y Uspallata durante la tarde. Asimismo, habrá un ingreso de frente frío que abrirá la posibilidad a precipitaciones y tormentas aisladas con actividad eléctrica y caída de granizo.

Esto se podría esperar a lo largo de la tarde noche del viernes en las zonas de San Rafael, Valle de Uco y el Gran Mendoza. Desde Contingencias Climáticas, advierten que la provincia, en su totalidad, puede verse afectada por tormentas severas, mientras que la meteoróloga de Radio Nihuil, abre la puerta a una posible presencia de granizo.

Qué dice el SMN sobre las tormentas en Mendoza para el fin de semana

Por el momento, el Servicio Meteorológico Nacional, no ha emitido ningún alerta para Mendoza este viernes. Sí existe un alerta vigente para la provincia de San Luis de cara a este viernes por fuertes tormentas.

granizo-145041.jpg
Además, según la Dirección de Contingencias Climáticas, este viernes se pronostica nubosidad variable e inestable, con lluvias y tormentas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera. Tormentas severas en sectores del llano.

Así serán las temperaturas a lo largo del fin de semana según Contingencias Climáticas:

  • Viernes: máxima 27°C y mínima 12°C
  • Sábado:máxima 22°C y mínima 9°C
  • Domingo: máxima 26°C y mínima 8°C

