Alerta en Mendoza por fuertes tormentas y posible granizo: qué día y a qué hora puede ocurrir

tormenta Para el jueves se mantienen estas condiciones de estabilidad.

En cuanto al viernes, se espera una mayor inestabilidad, un aumento de nubosidad y viento en altura, que afectará a Malargüe y Uspallata durante la tarde. Asimismo, habrá un ingreso de frente frío que abrirá la posibilidad a precipitaciones y tormentas aisladas con actividad eléctrica y caída de granizo.

Esto se podría esperar a lo largo de la tarde noche del viernes en las zonas de San Rafael, Valle de Uco y el Gran Mendoza. Desde Contingencias Climáticas, advierten que la provincia, en su totalidad, puede verse afectada por tormentas severas, mientras que la meteoróloga de Radio Nihuil, abre la puerta a una posible presencia de granizo.

Qué dice el SMN sobre las tormentas en Mendoza para el fin de semana

Por el momento, el Servicio Meteorológico Nacional, no ha emitido ningún alerta para Mendoza este viernes. Sí existe un alerta vigente para la provincia de San Luis de cara a este viernes por fuertes tormentas.

granizo-145041.jpg Se esperan muchas variaciones de temperatura a lo largo del fin de semana.

Además, según la Dirección de Contingencias Climáticas, este viernes se pronostica nubosidad variable e inestable, con lluvias y tormentas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera. Tormentas severas en sectores del llano.

Así serán las temperaturas a lo largo del fin de semana según Contingencias Climáticas: