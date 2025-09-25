Independiente Rivadavia prepara un partido clave ante Huracán en el Bautista Gargantini

Nazareno Arasa será el encargado de impartir justicia, el partido se podrá ver en vivo por TNT Sports y será la vuelta de la Lepra a su estadio tras dos cotejos seguidos en condición de visitante, ante Lanús y Unión de Santa Fe.

Faltando 7 fechas para completar la fase regular, el equipo dirigido por Alfredo Berti se ubica en la 13ra. posición con 9 puntos, pero por otro lado está a sólo tres unidades del octavo del grupo (Defensa y Justicia) que hoy se está clasificando a los octavos de final.

La Lepra en la lucha por entrar a las copas

En la tabla anual Independiente Rivadavia ocupa el puesto 12 con 36 puntos y está a solo 3 puntos justamente de Huracán, que es su próximo rival y hoy sería el último clasificado a la Copa Sudamericana del año que viene.

Una victoria le permitiría a los azules alcanzar al Globo, aunque también hay varios equipos en la disputa por meterse entre esos 9 primeros equipos de la temporada.

Indpenioente rivadavia dos

El último enfrentamiento entre la Lepra y el Globo

Independiente Rivadavia perdió 2 a 0 con Huracán, por la 10ma. fecha del Torneo Apertura.

El partido se jugó el pasado 15 de marzo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios, donde Emanuel Ojeda y Eric Ramírez, de penal, anotaron los goles.

Lo que le queda a Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura