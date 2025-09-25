Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Clausura

Independiente Rivadavia prepara un partido clave ante Huracán en el Bautista Gargantini

Independiente Rivadavia jugará ante Huracán este domingo desde las 19.30 en el Gargantini, por la 10ma fecha del Clausura.

Por UNO
Independiente RIvadavia se prepara par jugar este domingo ante Huracán.

Independiente RIvadavia se prepara par jugar este domingo ante Huracán.

Independiente Rivadavia ya piensa en el partido ante Huracán en el que volverá a jugar ante su gente en el estadio Bautista Gargantini.

El encuentro válido por la 10ma. fecha de la Zona A está programado para jugarse el próximo domingo 28 a las 19.30 y es clave para las aspiraciones de ambos equipos de entrar a los playoffs y a la zona de clasificación a las copas internacionales.

Indepdniente rivadavia uno.
La Lepra buscará volver al triunfo ante el Globo en el Parque, tras el empate ante Unión.

La Lepra buscará volver al triunfo ante el Globo en el Parque, tras el empate ante Unión.

Nazareno Arasa será el encargado de impartir justicia, el partido se podrá ver en vivo por TNT Sports y será la vuelta de la Lepra a su estadio tras dos cotejos seguidos en condición de visitante, ante Lanús y Unión de Santa Fe.

Faltando 7 fechas para completar la fase regular, el equipo dirigido por Alfredo Berti se ubica en la 13ra. posición con 9 puntos, pero por otro lado está a sólo tres unidades del octavo del grupo (Defensa y Justicia) que hoy se está clasificando a los octavos de final.

La Lepra en la lucha por entrar a las copas

En la tabla anual Independiente Rivadavia ocupa el puesto 12 con 36 puntos y está a solo 3 puntos justamente de Huracán, que es su próximo rival y hoy sería el último clasificado a la Copa Sudamericana del año que viene.

Una victoria le permitiría a los azules alcanzar al Globo, aunque también hay varios equipos en la disputa por meterse entre esos 9 primeros equipos de la temporada.

Indpenioente rivadavia dos

El último enfrentamiento entre la Lepra y el Globo

Independiente Rivadavia perdió 2 a 0 con Huracán, por la 10ma. fecha del Torneo Apertura.

El partido se jugó el pasado 15 de marzo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios, donde Emanuel Ojeda y Eric Ramírez, de penal, anotaron los goles.

Lo que le queda a Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura

  • 28/9 vs. Huracán (L)
  • 5/10 vs. Racing (V)
  • 12/10 vs. Godoy Cruz (L)
  • 19/10 vs. Banfield (L)
  • 2/11 vs. Aldosivi (V)
  • 9/11 vs. Central Córdoba (L)
  • 16/11 vs. Defensa y Justicia (V)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas