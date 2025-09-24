River perdió en Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores

River entendió desde el primer momento que tenía la necesidad de convertir y salió a jugar enchufadísimo. Al igual que sucedió en El Monumental, la acción comenzó a verse desde los primeros minutos: a los 3', Franco Armani tapó un remate de media distancia de Piquerez.

Minutos más tarde, llegó el grito de alivio para el Millonario. Tras un centro perfecto de Juanfer Quintero desde el costado izquierdo, fue Maximiliano Salas, quien había ganado la falta, el que conectó un cabezazo determinante para poner la ventaja.

Como no podía ser de otra manera, el gol fue una inyección anímica para River, que esta vez solo sufrió a Palmeiras desde un tiro de esquina. Otra vez respondió excelentemente Armani.

Promediando los 20' Gallardo tuvo que hacer un cambio obligado en el equipo. Por una molestia en la zona de la cadera, Portillo abandonó la cancha e ingresó Enzo Pérez.

La primera mitad fue disputada y de pierna fuerte, ya que ambos equipos entendieron lo que se estaban jugando. Segundos antes de terminar, Salas desperdició una inmejorable chance con la que River podía terminar en ventaja.

jose lopez, palmeiras José López convirtió un doblete frente a River.

En la serie de los goles tempraneros, Palmeiras sorprendió en el inicio del segundo tiempo. Después de una buena tapada de Armani, Vitor Roque solo tuvo que empujarla.

River salió a buscar con todo a su rival y, con Salas como principal figura, estuvo varias veces a centímetros de lograr el gol que necesitaba para igualar nuevamente el marcador.

El argentino José López convirtió un doblete vs River

Gallardo optó por hacer ingresar a jugadores ofensivos como Borja, Lencina y Colidio. Sin embargo, ninguno de los tres futbolistas tuvo un impacto del todo positivo en el partido.

Promediando el final, El Millonario se durmió en una jugada, Acuña cometió un penal que derivó en su expulsión y fue el futbolista argentino José López el que lo cambió por gol.

En la última jugada, fue nuevamente López, con una exquisita definición, el que terminó sentenciando un resultado demasiado abultado en favor del equipo brasilero.

Fin del camino para River en esta Copa Libertadores. El conjunto de Marcelo Gallardo cayó ante un gran equipo como Palmeiras, e intentará cerrar el 2025 consiguiendo un título local.