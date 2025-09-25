Inicio Ovación Basquet Anzorena
Fecha 11

Anzorena y Godoy Cruz mandan en la Superliga de básquet

El torneo local masculino sigue con una cima bien picante que tiene en Anzorena y el Tomba doble liderazgo.

Por UNO
Anzorena y Godoy Cruz: dos líderes para una Superliga de básquet al rojo vivo.

La Superliga masculina de básquet cumplió con la fecha 11. En una noche repleta de acción, Anzorena y Godoy Cruz resultaron ser los grandes triunfadores porque son los punteros del torneo. Además, salieron ganadores San José, Macabi, San Carlos y Rivadavia.

El Tomba sigue marcando el pulso y quiere revalidar la corona lograda en el último torneo. Con un Facundo Rubia imparable (autor de 25 puntos), el equipo de Pedemonte venció a General San Martín Pacífico en condición de visitante por 91 a 81, logrando así su noveno triunfo en el certamen.

Macabi le ganó a Atenas y se prendió en lo alto de la Superliga.

Misma cifra y números tiene Anzorena. El Rojo de la Sexta le ganó a Andes Talleres en el Salvador Bonano y quiere dar pelea tras quedar muy cerca en el torneo pasado. Valentino Jerez, con 18 puntos, fue el goleador del equipo de Nahuel Flores, que sigue de para bienes.

Tercero en el podio quedó Israelita Macabi, lugar al que se subió tras una muy buena victoria en el Templo Celeste sobre Atenas Sport Club 74-67. Con la victoria, llegó a 19 puntos con récord 8-3.

En el resto de la jornada, Rivadavia cantó victoria en el este sobre Huracán Las Heras 93-80 y quedó en el cuarto lugar, igualado con un letal San José (goleó a un desconocido GEPU 105-61). Además, San Carlos se hizo fuerte en el Valle de Uco y doblegó a Atlético Club San Martín 76-62.

Posiciones Superliga de básquet

  1. Godoy Cruz 20 pts
  2. Anzorena 20 pts
  3. Macabi 19 pts
  4. San José 18 pts
  5. Rivadavia 18 pts
  6. Atenas 16 pts
  7. Huracán Las Heras 16 pts
  8. GEPU 15 pts
  9. San Carlos 15 pts
  10. Andes Talleres 14 pts
  11. General San Martín 13 pts
  12. AC San Martín 11 pts

Fecha 12 Superliga de básquet

Martes 21.30 hs Macabi vs Anzorena

Miércoles:

  • 21 hs Rivadavia vs San José
  • 21.30 hs A.C. San Martín vs GEPU
  • 21.30 hs Andes Talleres vs Godoy Cruz
  • 21.30 hs General San Martín vs Huracán Las Heras
  • 22.00 hs San Carlos vs Atenas Sport Club

