Anzorena y Godoy Cruz mandan en la Superliga de básquet

Misma cifra y números tiene Anzorena. El Rojo de la Sexta le ganó a Andes Talleres en el Salvador Bonano y quiere dar pelea tras quedar muy cerca en el torneo pasado. Valentino Jerez, con 18 puntos, fue el goleador del equipo de Nahuel Flores, que sigue de para bienes.

Tercero en el podio quedó Israelita Macabi, lugar al que se subió tras una muy buena victoria en el Templo Celeste sobre Atenas Sport Club 74-67. Con la victoria, llegó a 19 puntos con récord 8-3.

En el resto de la jornada, Rivadavia cantó victoria en el este sobre Huracán Las Heras 93-80 y quedó en el cuarto lugar, igualado con un letal San José (goleó a un desconocido GEPU 105-61). Además, San Carlos se hizo fuerte en el Valle de Uco y doblegó a Atlético Club San Martín 76-62.

Posiciones Superliga de básquet

Godoy Cruz 20 pts Anzorena 20 pts Macabi 19 pts San José 18 pts Rivadavia 18 pts Atenas 16 pts Huracán Las Heras 16 pts GEPU 15 pts San Carlos 15 pts Andes Talleres 14 pts General San Martín 13 pts AC San Martín 11 pts

Fecha 12 Superliga de básquet

Martes 21.30 hs Macabi vs Anzorena

Miércoles: