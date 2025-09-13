La Superliga de básquet tiene doble líder

Esa caída de Rivadavia le permitió a Anzorena y Godoy Cruz alcanzar lo más alto. el Rojo de la Sexta le ganó por 12 puntos a San José (97 a 85) y llegó a las 14 unidades (récord 6-2). La misma cifra tiene el Tomba gracias al triunfo 92 a 83 versus Huracán Las Heras.

El duelo restante fue con victoria de Andes Talleres en el Valle de Uco. El Matador doblegó a Municipalidad de San Carlos 79 a 62 para escalar en la tabla de posiciones y empezar a despegar del fondo con 11 puntos.

Posiciones Superliga básquet

Godoy Cruz 14 pts Anzorena 14 pts Rivadavia 13 pts Atenas 13 pts Macabi 12 pts Huracán Las Heras 12 pts San José 12 pts

Municipalidad de Luján va por el U17 de básquet

Las chicas granates tendrá el desenlace del Top 4, el Nacional de básquet de la categoría U17. Como local en el polideportivo Hipólito Irigoyen, las chicas se medirán contra Vélez (Buenos Aires), Náutico (Rosario) y 9 de Julio (Bahia Blanca). Las chicas de Luján se medirán ante el Fortín en una de las semis desde las 18, y en caso de ganar, se meterán en la gran final (a jugarse el domingo contra el ganador del otro cruce).