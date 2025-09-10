Inicio Ovación Basquet Municipalidad de Luján
Municipalidad de Luján sueña en grande y va por el doble título nacional en básquet femenino

En un presente soñado, la Municipalidad de Luján le apunta de lleno a la cima en los torneos argentinos U15 y U17.

Las chicas de la Muni de Luján tienen un gran futuro.

Cuenta regresiva activada y nervios de acero para la Municipalidad de Luján, que sueña con los ojos bien abiertos. El equipo de básquet femenino tiene doble objetivo a nivel nacional y va por los títulos argentinos en las categorías U15 y U17. Un proyecto que ya es realidad.

Este fin de semana será el turno de las más grandes, quienes competirán en el Final Four que se disputará en nuestra provincia, con sede en el Polideportivo Hipólito Yrigoyen. Los rivales serán Vélez de Buenos Aires, Santa Fe Básket y 9 de Julio de Bahía Blanca.

A horas del estreno, el plantel abrió las puertas de su entrenamiento y dialogó con Canal 7: "Es un sueño para nosotros lo que estamos viviendo. Esto habla muy bien de las chicas, de sus valores, su actitud, del profesionalismo y el esfuerzo que hacen. Para comparar, es como jugar en básquet contra Boca o River", dijo su entrenador, Alfredo Calzeta.

En la antesala, la meta de la Municipalidad de Luján es clara: "El objetivo es ganar el torneo. Apuntamos a eso. Las chicas tienen un hambre de gloria y es imposible no pelear por el título", agregó el DT.

La joyita de la Municipalidad de Luján

Jelena Monjelardi también se sumó a la charla. La jugadora, de apenas 14 años, también se mostró metida en el torneo y es una de las perlas de la cantera provincial: "Venimos trabajando hace mucho tiempo en este objetivo. Tenemos la oportunidad de jugar en nuestra casa y los esperamos a todos. Van a ver, con seguridad, muy buen básquet".

El proyecto de la mendocina sigue bien lejos de su techo: fue citada a un proceso nacional U17 y es la gran promesa del semillero, no solo del club, sino también de la provincia. Además de ser una de las piezas importantes del equipo que competirá este fin de semana, también disputará la final en U15, su categoría.

Presente y futuro

Con un equipo joven, que tiene su base entre los 14 y 17 años, la Municipalidad de Luján no solo compite en formativas a nivel nacional sino que también lo hace en la Superliga mendocina femenina.

Las chicas vienen de golear a Rivadavia en la fecha reciente y sumaron su primer triunfo en el certamen en tres encuentros jugados.

