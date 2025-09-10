Municipalidad de Luján sueña en grande y va por el doble título nacional en básquet femenino

En la antesala, la meta de la Municipalidad de Luján es clara: "El objetivo es ganar el torneo. Apuntamos a eso. Las chicas tienen un hambre de gloria y es imposible no pelear por el título", agregó el DT.

La joyita de la Municipalidad de Luján

Jelena Monjelardi también se sumó a la charla. La jugadora, de apenas 14 años, también se mostró metida en el torneo y es una de las perlas de la cantera provincial: "Venimos trabajando hace mucho tiempo en este objetivo. Tenemos la oportunidad de jugar en nuestra casa y los esperamos a todos. Van a ver, con seguridad, muy buen básquet".

El proyecto de la mendocina sigue bien lejos de su techo: fue citada a un proceso nacional U17 y es la gran promesa del semillero, no solo del club, sino también de la provincia. Además de ser una de las piezas importantes del equipo que competirá este fin de semana, también disputará la final en U15, su categoría.

Presente y futuro

Con un equipo joven, que tiene su base entre los 14 y 17 años, la Municipalidad de Luján no solo compite en formativas a nivel nacional sino que también lo hace en la Superliga mendocina femenina.

Las chicas vienen de golear a Rivadavia en la fecha reciente y sumaron su primer triunfo en el certamen en tres encuentros jugados.