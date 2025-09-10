Inicio Ovación Fútbol Lionel Scaloni
Lionel Scaloni desdramatizó la derrota de la Selección argentina ante Ecuador: "A veces no toca"

Lionel Scaloni analizó la caída ante Ecuador, lamentó la expulsión de Otamendi y el cambio de planes que ello implicó en la prueba de futbolistas que no juegan habitualmente.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Lionel Scaloni habló sobre la derrota de la Selección argentina ante Ecuador. 

Lionel Scaloni habló luego de la derrota de la Selección argentina por 1 a 0 ante Ecuador, en el Estadio Monumental de Guayaquil, y brindó su perspectiva sobre un partido que tuvo pocas luces para el combinado nacional, sobre todo luego de la expulsión de Nicolás Otamendi.

"Es difícil hacer un análisis de este partido, porque estábamos en dificultad hasta la expulsión nuestra. Después el partido fue otro", comenzó diciendo en el entrenador de la Selección argentina. "Salimos al segundo tiempo con el miedo de sufrir otra expulsión, ahí se nos desvirtuó un poco el encuentro. El segundo tiempo creo que fue nuestro, pienso que pudimos haber hecho algo más pero no se dio. Ecuador demostró que es un gran equipo. Hay que felicitar al rival", setenció Scaloni y luego agregó: "Buscamos ganar, pero no pudimos. Estamos acostumbrados a ganar pero a veces no te toca".

scaloni conferencia ecuador
Lionel Scaloni en conferencia de prensa tras la derrota de la Selecci&oacute;n argentina en Guayaquil ante Ecuador.

La expulsión de Nicolás Otamendi a los 30 minutos del primer tiempo cambió los planes del cuerpo técnico que tenía en mente probar a algunos futbolistas que no suelen sumar minutos habitualmente con el combinado albiceleste. Desafortunadamente, con la complejidad del partido, no pudo realizarse y así lo explicó el DT: "Nos quedamos con ganas de ver a otros chicos. La idea era meter algún joven más, pero con la expulsión se nos complicó y tuvimos que cambiar atrás. Seguimos atentos, observando a todos y buscando armar el plantel para el Mundial. Nos quedan otros partidos por delante".

La camiseta número 10 de la Selección argentina y la ausencia de Messi

Al ser consultado por la ausencia de Lionel Messi, Lionel Scaloni afirmó: "Leo Messi fue cuidado porque estaba cansado, la decisión fue para no arriesgarlo, ya que venía de una lesión. No volví a hablar con él luego de ganarle a Venezuela".

mastantuono 10
Franco Mastantuono us&oacute; la camiseta n&uacute;mero 10 ante la ausencia de Lionel Messi.

Ante la falta del capitán de la Selección argentina, la camiseta número 10 fue cedida a Franco Mastantuono. El entrenador Albiceleste explicó así la decisión: "La 10 la iba a llevar Thiago Almada, pero no pudo ser de la partida, por eso se la dimos a Franco Mastantuono. Creo que entró muy bien, siempre intenta y tiene personalidad. Así va sumando minutos en este equipo".

