Lionel Scaloni desdramatizó la derrota de la Selección argentina ante Ecuador: "A veces no toca"

"Es difícil hacer un análisis de este partido, porque estábamos en dificultad hasta la expulsión nuestra. Después el partido fue otro", comenzó diciendo en el entrenador de la Selección argentina. "Salimos al segundo tiempo con el miedo de sufrir otra expulsión, ahí se nos desvirtuó un poco el encuentro. El segundo tiempo creo que fue nuestro, pienso que pudimos haber hecho algo más pero no se dio. Ecuador demostró que es un gran equipo. Hay que felicitar al rival", setenció Scaloni y luego agregó: "Buscamos ganar, pero no pudimos. Estamos acostumbrados a ganar pero a veces no te toca".

scaloni conferencia ecuador Lionel Scaloni en conferencia de prensa tras la derrota de la Selección argentina en Guayaquil ante Ecuador.

La expulsión de Nicolás Otamendi a los 30 minutos del primer tiempo cambió los planes del cuerpo técnico que tenía en mente probar a algunos futbolistas que no suelen sumar minutos habitualmente con el combinado albiceleste. Desafortunadamente, con la complejidad del partido, no pudo realizarse y así lo explicó el DT: "Nos quedamos con ganas de ver a otros chicos. La idea era meter algún joven más, pero con la expulsión se nos complicó y tuvimos que cambiar atrás. Seguimos atentos, observando a todos y buscando armar el plantel para el Mundial. Nos quedan otros partidos por delante".