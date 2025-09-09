La figura que la Selección argentina puede perder para el debut en el Mundial 2026

Nicolás Otamendi fue expulsado a los 31 minutos de la primera tarde por la falta a Enner Valencia cuando se iba cara a cara ante las narices de Dibu Martínez. Roldán no dudó, aplicó la ley de último recurso, y le mostró la tarjeta roja al marcador central (capitán ante la ausencia de Lionel Messi).

A los 30´, Nicolás recibió la tarjeta roja directa por una infracción sobre Valencia y, como era último recurso, el árbitro Roldán lo expulsó. La #SelecciónArgentina y #Ecuador continúan 0-0. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/s5VAYfbsIi — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2025

La jugada no solo dejó con un hombre menos al equipo, sino que además privará a Nicolás Otamendi de jugar el próximo partido oficial del seleccionado. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el jugador del Benfica deberá purgar la sanción en el estreno de la cita 2026.