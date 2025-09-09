Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Alarma encendida

La figura que la Selección argentina puede perder para el debut en el Mundial 2026

El partido con Ecuador deja un gran interrogante en la Selección argentina pensando en la próxima Copa del Mundo por una posible ausencia de peso.

Baja sensible en la Selección argentina para el debut en el Mundial.

La Selección argentina se lleva de Ecuador un sensible dolor de cabeza pensando a futuro. Es que el duelo que marcó el final de las Eliminatorias Sudamericanas encendió la luz de alarma en el cuerpo técnico albiceleste por un jugador que quedará marginado del debut en el Mundial.

Nicolás Otamendi fue expulsado a los 31 minutos de la primera tarde por la falta a Enner Valencia cuando se iba cara a cara ante las narices de Dibu Martínez. Roldán no dudó, aplicó la ley de último recurso, y le mostró la tarjeta roja al marcador central (capitán ante la ausencia de Lionel Messi).

La jugada no solo dejó con un hombre menos al equipo, sino que además privará a Nicolás Otamendi de jugar el próximo partido oficial del seleccionado. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el jugador del Benfica deberá purgar la sanción en el estreno de la cita 2026.

El gris en el Reglamento de FIFA que pone en duda la presencia de Nicolás Otamendi

Nicolás Otamendi tiene un hilo de esperanza respecto a la Copa del Mundo 2026. Es que hay un gris en el reglamento FIFA al referirse a que debe cumplir en "partidos oficiales de selecciones", por lo que en caso de jugarse la Finalissima contra España (partido entre campeón de América y el de Europa), el defensor podría cumplir la fecha allí.

Despedida amarga de Nicolás Otamendi en Eliminatorias

El defensor jugó su último encuentro en la competencia en Ecuador y no lo terminó de la mejor manera. Es que la roja fue la primera expulsión en 120 encuentros oficiales con la camiseta de la Selección argentina, en los que ganó dos Copas América y un Mundial.

