La Selección argentina se lleva de Ecuador un sensible dolor de cabeza pensando a futuro. Es que el duelo que marcó el final de las Eliminatorias Sudamericanas encendió la luz de alarma en el cuerpo técnico albiceleste por un jugador que quedará marginado del debut en el Mundial.
La figura que la Selección argentina puede perder para el debut en el Mundial 2026
